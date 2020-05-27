Ocak temizliği nasıl yapılır?

İşte tertemiz ve pırıl pırıl bir ocak için öneriler;

Ocaklar hassas mutfak ürünleridir. Bu yüzden kullanılan malzemeye dikkat etmekte fayda var. Bunun için özel üretilen deterjanları tercih edebilirsiniz.

Bu deterjanlarla ocağınızı kolayca temizleyebilirsiniz. İlk olarak ocağınızı özel bir deterjanla iyice silin. Daha sonra da nemli bir bezle güzelce temizleyin.

Eğer çelik ocak kullanıyorsanız, limon ve sirkeden faydalanabilirsiniz. Böylece yemek ve yağ artıklarından kolayca kurtulabilirsiniz.

İndüksiyonlu bir ocağınız varsa oldukça dikkatli olmalısınız. Cam yüzeye sahip olan bu ocakların yüzeyi oldukça hassastır. Bu yüzden sert yapıda bir malzeme ile temizlemeyin. Ayrıca nemli bir bezle yumuşak bir şekilde sildikten sonra mutlaka kurumasını bekleyin.