Marketten ya da kasaptan alınan etler evde nasıl saklanır?

Öncelikle eti daha satın alırken tazeliğine büyük özen göstermelisiniz. Marketlerde son tüketim tarihi yaklaşan ürünler ön tarafa yerleştirilir. Alışveriş yaparken bunu aklınızda tutun ve son tüketim tarihi en uzak olan etleri satın almaya çalışın.

Paketli etleri ambalajlarından çıkarmadan saklayın, ambalajda bulunan saklama talimatlarına ve sürelere mutlaka dikkat edin. Etleri dışı hiç hava değmeyecek şekilde paketlemelisiniz, aksi takdirse soğuk yanığı denen doku ve tat bozulması ortaya çıkar. Evde paketleyeceğiniz etler için yağlı kağıt ya da bunun için üretilmiş buzdolabı poşetlerini kullanabilirsiniz.

Paketlediğiniz etleri ayrıca kapağı sıkıca kapanan kaplara yerleştirirseniz, sularının sızmasını ve bakteri oluşumunu mümkün olduğunca engellemiş olursunuz. Eğer sakatat tarzı etleri saklayacaksanız dolaba yerleştirmeden önce mutlaka güzelce temizleyin, pişirmeye hazır hale getirin ve bu şekilde saklayın.

Eti olabildiğince soğuk bir ortamda saklayın. Derin dondurucu bu iş için çok uygundur ama yoksa da etinizi dolabınızın buzluk kısmında saklayın. Buzdolabınızın sıcaklık ayarını mutlaka kontrol edin. Termostatı etlerin bozulmayacağı bir dereceye ayarladığınızdan emin olun. Öte yandan buzdolabını fazla soğutmak da içindeki sebze, meyve, yeşillik gibi ürünlere zarar verebilir, bu da aklınızda olsun.

ET NASIL ÇÖZDÜRÜLMELİ?

Eti çiğken ya da pişirdikten sonra dondurabilirsiniz. Ancak bir kere dondurup çözdürdüğünüz eti bir daha sakın dondurmayın. Hemen tüketemeyecek gibiyseniz pişirdikten sonra dondurmak bir seçenek olabilir. Zira dondur-çözdür-dondur şeklinde bir süreç etlerinizde bakteri üremesine neden olur.

Hele ki donmuş eti çözdürmek için kalorifer önü gibi sıcak ortamlara koymak en büyük yanlışlardan biridir. Donmuş et, buzdolabının normal sıcaklık bölmesinde 24 saatte yavaş yavaş çözdürülmelidir. Çok aceleniz varsa etinizi su dolu bir kaba yerleştirebilir ya da mikrodalga fırınların buz çözdürme programlarından faydalanabilirsiniz.

Pişmiş halde dondurduğunuz etleri çiğ halde dondurduğunuz etlerden ayrı bir yere koyun. Aynı şekilde çiğ etleri de kırmızı etler, beyaz etler ve balıklar diye ayrıştırırsanız hem çıkarıp kullanacağınız zaman neyin nerede olduğunu bulmakta zorlanmazsınız hem de çapraz bulaşma riskini en aza indirmiş olursunuz.

Etler ne kadar küçük parçalara ayrılırsa dayanma süreleri de o kadar azalır. Örneğin kıyma parça ete göre daha kolay bozulur. Ancak çok büyük parçalarda et saklamak da çok mantıklı değildir, çünkü evlerdeki buzdolaplarının dondurucu kısımlarında bu parçaları yeterince soğutmak zor olabilir.

Üstelik çok büyük miktarlarda dondurulmuş eti çözdürdüğünüzde hepsini tek seferde kullanmanız gerektiğini de unutmayın. Bu nedenle en iyisi etinizi yiyebileceğiniz büyüklükte porsiyonlara bölüp daha sonra saklamaktır.

HANGİ ET NE KADAR DAYANIR?

Ciğer, böbrek, beyin gibi sakatatlar: Satın alındığı günden itibaren buzdolabında 1-2 gün, derin dondurucuda 3-4 ay boyunca.

Biftek, but, kanat gibi kısımlar: Buzdolabında 3-5 gün, dondurucuda 9 ay boyunca.

Kuşbaşı etler: Buzdolabında en fazla 2 gün, dondurucuda ise 6 ay boyunca.

Pişmiş etler: Buzdolabında 3-4 gün, dondurucuda 2-3 ay boyunca.