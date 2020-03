Koronavirüsün psikolojik etkileriyle baş etmenize yardımcı olacak 14 öneri

Koronavirüsten korunmak için evlerimize kapandık. Birçoğumuz işini evden yürütüyor, markete dahi gitmekten korkuyor, siparişlerimizi bile internetten veriyoruz. Özetle, koronavirüs psikolojimiz üzerinde tahmin ettiğimizden daha fazla etki ediyor. Peki bu zorlu süreçte evde neler yapabiliriz? Bu virüsün psikolojik etkileri ile nasıl başa çıkabiliriz?

1- Size verebileceğimiz ilk tavsiye, tüm gün her haber kanalını, her tweet'i, her sosyal medya paylaşımını takip etmemeniz. Sabah ve akşam haberlerine bakmak gündemden yeterince haberdar olmanızı sağlayacaktır. Günün belli bir saatinde güvendiğiniz birkaç haber kaynağını izleyin, okuyun. Tüm gün bir elinizde telefon, diğer elinizde kumanda haber takip etmeyin.

2- Her sabah uyandığınızda işe-okula-sokağa gidiyormuş gibi özen gösterin kendinize. İyi hissedeceğiniz kıyafetler giyin, pijamaların esiri olmayın. Saçlarınızı tepeden toplamak yerine tarayın ve şekil verin. Dilerseniz hafif bir makyaj yapın, ojelerinizi sürün ve günlük hayatınızı devam ettirin.

3- Evdeyken kendiniz için yaptığınız tek bakım ritüeli diş fırçalamak olmasın. Uzmanlar, kişisel bakımın ruh sağlığı üzerinde olumlu etkileri olduğunu söylüyor. Her gün sıcak bir duş alın. Sabahları bakım rutininizi gerçekleştirin. Kreminizi sürün, parfümünüzü sıkın ve ev hayatınıza böyle devam edin.

4- Hepimizin sosyal hayatı etkilendi. Arkadaşlarımızla yaptığımız buluşmalar, iş yerinde yediğimiz öğle yemekleri mola kahveleri şimdilik rafa kaldırıldı. Siz yine de günlük rutininizi evden devam ettirebileceğinizi unutmayın. Mesela; iş yerinde yemek sonra kahve mi içiyordunuz? Beraber kahve içtiğiniz arkadaşlarınızı görüntülü arayın ve kahvenizi için.

5- Evdesiniz diye hareketsiz kalmak zorunda değilsiniz. Evde yapılacak egzersizleri deneyebilirsiniz. Hatta bizim tavsiyemiz; açın bir müzik ve gönlünüzce dans edin. Hem hareket etmiş olacaksınız hem de stresten uzaklaşacaksınız.

6- Uzun süredir hiç ellemediğiniz eşyalarınızı temizleyin. Kullanmadıklarınızı atın, fazlalıklardan kurtulun.

7- Bolca su için. Su içmek sağlığa olduğu kadar ruha da fayda sağlıyor. Hem uzmanlar da bu virüsten korunmak için bolca su içmeyi öneriyor.

8- Hepimiz boş zamanımızın çoğunu sosyal medyada geçiriyoruz. Evdeyken bu süre daha da artabiliyor. Bu süreçte sosyal medya kullanımını sınırlandırın. Böylece kendinize daha fazla vakit ayırma imkanı bulabileceksiniz.

9- Ailenizle, arkadaşlarınızla konferans sohbetler gerçekleştirin. Aman dikkat, sohbetlerinizin konusu koronavirüs olmasın!

10- Mum yakın! Evet, yanlış duymadınız, güzel kokulu mumlar yakın ve zihninizi dinlendirin. Akşamları ışıkları biraz erken kapatın, mumlarınızı yakın. Dilerseniz bir film açın ve hoş kokulu mumların sizi dinginleştirmesine izin verin. Mum yerine tütsüyü de deneyebilirsiniz.

11- "Evden bir ay çıkmasam, kitaplara gömülsem" diyenler, krizi fırsata çevirin. O çok istediğiniz kitapları ardı ardına okumak için işte size fırsat. Öte yandan bu madde de tıpkı diğerleri gibi hepimiz için geçerli. Kitap okumak kadar zihni rahatlatan çok az aktivite vardır. Bu süreçte bol bol okumak herkese iyi gelecektir.

12- Kendinize bir dizi/film listesi hazırlayın ve bugünden izlemeye başlayın. Dizi/film arşivinizin gelişmesi için evde olduğunuz zamanın kıymetini bilin.

13- Evde yapabileceğiniz bir hobi edinin. Resim yapmak, ahşap boyamak, örgü örmek, bir şeyler yazmak, bitkilerle ilgilenmek, hiç denemediğiniz tarifleri pişirmek... Canınız ne isterse! Yeni bir hobi edinmek kendinizi çok iyi hissettirecek.

14- Sevdiklerinize virüs ile ilgili sosyal medyaya düşen videolar atmak yerine mizah içerikli paylaşımlar yapın. Virüs içerikli videoları size atmamaları konusunda yakınlarınızı da uyarın. Lütfen bolca gülümseyin ve çevrenizdekilerin de gülümsemesi için onlara yardımcı olun.