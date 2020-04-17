Jet hızıyla duşakabin temizliği nasıl yapılır?

Duşakabin sürekli suya maruz kaldığından bu alanda su lekeleri ve kireç kaçınılmaz hale gelir. Kireç ve sabun artıklarından kurtulmak bazen zor olabilir. Ancak vereceğimiz öneriler çok işinize yarayacak.

- Duşakabin temizliğinde kireç çözücüler ve krem deterjanlar işe yarar. Bu etkili malzemeleri duşakabin yüzeyine yayın. Bir sünger yardımıyla duşakabini ovun. Birkaç dakika bekledikten sonra suyla deterjanı akıtın.

- Duşakabin cam ve çerçevesinin arasını temizlemek için kullanmadığınız bir diş fırçası çok işinize yarayacak. Diş fırçasının üzerine biraz deterjan döküp bu kısmı iyice fırçalayabilirsiniz.

- Duşakabindeki plastik bağlantılar suya maruz kaldığından bakteri oluşumuna zemin hazırlar. Plastik bağlantı noktalarını temizlemek için beyaz sirkeden yardım alabilirsiniz. Bir beze döktüğünüz beyaz sirkeyle bu kısımları iyice ovun, biraz bekledikten sonra bol suyla durulayın.

-Duşakabin teknesinde biriken sabun artıkları ve saç kalıntıları mikroplara zemin hazırlar. Bu kısmı da temizlemeyi ihmal etmeyin. Duş teknesini deterjan ile güzelce ovup durulayın. Son olarak bir kapta biraz sirke ve karbonatı karıştırın, tüm yüzeye döküp biraz bekleyin, suyla arındırın. Bu karışım banyoda hijyen sağlar, kötü kokuların önüne geçer.