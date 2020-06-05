Hemen şimdi meditasyona başlamanız için 5 bilimsel sebep

1- Stresi ve kaygıyı azaltıyor

Pandemi ile mücadele ettiğimiz günlerde en çok ihtiyacımız olan şey stresten uzaklaşabilmek. İşte burada devreye meditasyon giriyor. Meditasyon yapmak zihni boşaltmaya ve günlük yaşamın sorunlarından arınmaya yardımcı oluyor.

2- Ağrılara iyi geliyor

Uzmanlar, meditasyonun doğal bir ağrı kesici olduğunu söylüyor. Yapılan bilimsel çalışmalar, 4 günlük zihinsel meditasyondan sonra ağrıların yok olmaya başladığını kanıtladı.

3- Mutlu ediyor

Meditasyon konusunda yapılan araştırmalar, her gün sadece 10 dakika boyunca meditasyon yapmanın, yaşam kalitesini artırdığı ve duyguları kontrol altına alabilmeyi sağladığını ortaya koydu. Meditasyon aynı zamanda mutluluk hormanlarını çalıştırıyor, daha iyi hissetmeye yardımcı oluyor.

4- Yaşlanmayı yavaşlatıyor

Stresten ve kaygıdan uzaklaşmak, iyi bir ruh hali ve dinginlik direkt olarak yaşlanma sürecini de etkiliyor. Fazla stres, kişiyi erken yaşlandırdığı gibi bu saydıklarımızdan uzak bir yaşam ise zihinsel ve bedensel anlamda gençlik sunuyor. Stresten uzaklaşmanın en iyi yollarından biri olan meditasyon, haliyle yaşlanma belirtilerini de geciktiriyor.

5- Bağışıklığı güçlendiriyor

Koronavirüsten korunmanın en etkili yollarından biri bağışıklık sisteminin güçlü olması. Meditasyonun bağışıklığa olan etkilerini araştırmak için bir çalışma yapıldı. 8 haftalık bir meditasyon kursuna bir grup insan katıldı ve daha sonra grip aşısı yapıldı. Meditasyon yapmayan başka bir gruba da aynı grip aşısı yapıldı. Meditasyon grubu, diğer grupla karşılaştırıldığında daha iyi sonuçlar verdi.