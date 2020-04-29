Hem hafif hem lezzetli... Pratik mücver nasıl yapılır?

Akşam yemeğinde hafif bir tarif arıyorsanız doğru yerdesiniz! Özellikle yazın lezzetli kabakların çıkmasıyla hazırlayacağınız mücver damağınızı şenlendirecek.

Malzemeler

1 adet kabak

1 adet patates

1 adet havuç

1 yemek kaşığı un

2 adet yumurta

Az tuz, karabiber

Sıvıyağ



Hazırlanışı



Tüm sebzeleri rendeleyip geniş bir kaba alın.

İçine yumurta, un, tuz ve karabiberi ilave edin.

Hepsini güzelce harmanlayın.

Yağ koyduğunuz tavaya kaşık yardımıyla döküp yayın.

Önlü arkalı kızartın.

Yayına yoğurt ile servis edebilirsiniz.



YEMEKTEN SONRA BİR KAHVE İYİ GİDER