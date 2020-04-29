Hem hafif hem lezzetli... Pratik mücver nasıl yapılır?
Evde kabak dolması yapıldıktan sonra içi oyulur ve bir kenara ayrılır. İşte bu malzemenin boşa gitmemesi için ertesin gün kabak mücver hazırlayabilirsiniz. Sağlıklı ve doyurucu olan bu tarifi küçük büyük herkes sevecek.
Akşam yemeğinde hafif bir tarif arıyorsanız doğru yerdesiniz! Özellikle yazın lezzetli kabakların çıkmasıyla hazırlayacağınız mücver damağınızı şenlendirecek.
Malzemeler
1 adet kabak
1 adet patates
1 adet havuç
1 yemek kaşığı un
2 adet yumurta
Az tuz, karabiber
Sıvıyağ
Hazırlanışı
Tüm sebzeleri rendeleyip geniş bir kaba alın.
İçine yumurta, un, tuz ve karabiberi ilave edin.
Hepsini güzelce harmanlayın.
Yağ koyduğunuz tavaya kaşık yardımıyla döküp yayın.
Önlü arkalı kızartın.
Yayına yoğurt ile servis edebilirsiniz.
YEMEKTEN SONRA BİR KAHVE İYİ GİDER
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