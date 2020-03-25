Granit tava ve tencere nasıl temizlenmeli?

Gün içerinde yemek yaparken en çok kullanılan eşyalardan biri de granit tava veya tencereler. Lezzetli bir sote veya kızartma yaptıktan sonra çıkarılması zor lekeler oluşabilir. Peki, bu lekeler nasıl temizlenmeli?

Granit tava veya tenceler, elde çok kolay bir şekilde temizlenebiliyor. Bazı yemekleri pişirdikten sonra güçlü lekeler oluşabilir. Fakat, kullanım sonrası tavanıza zarar vermeyecek bulaşık deterjanı ve bulaşık süngeri ile basit bir şekilde temizleyebilirsiniz.

Ayrıca, tavanızı ocaktan alıp, sıcak bir şekilde soğuk suyla yıkamayın. Çünkü, granitin yapısı zarar görebilir. Tavada oluşan yanık ve yağ lekelerini temizlemek için diğer bir öneri de; granit tava veya tencerenize, su ve bir miktar sirke ekleyip 2-3 dakika kadar kaynatın. Daha sonra bir sünger yardımıyla temizlediğinizde lekelerin ve izlerin kaybolduğunu görebilirsiniz.