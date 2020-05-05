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Evdehayat
Fotoğraf: Alamy
Haber Giriş: 05.05.2020 - 17:40,Son Güncelleme:

Google Meet artık ücretsiz

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Google Meet artık ücretsiz
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Google, kendi görüşme uygulaması olan Meet'in Google hesabı olan herkes için ücretsiz olduğunu duyurdu.

Şirket, daha önce video konferans platformu olan Meet'i Google hesabı olan herkes için ücretsiz hale getireceğini açıklamıştı. Katılımcı sayısının en fazla 100 olacağı Google Meet sınırsız kullanıma açık ama görüşmeler 60 dakika ile sınırlandırılacak. Bunun için Google hesabından giriş yapılması gerekli.

Bununla birlikte Google farklı güvenlik önlemleri de getiriyor. Eğer toplantıya davet edilmezseniz, toplantı sahibi tarafından onaylanıncaya kadar beklemek durumda kalacaksınız. Ayrıca, ücretsiz sürümde toplantılar için sabit hatlı numaraları arama imkanı mevcut değil.

Geçtiğimiz günlerde Microsoft, Teams uygulamasının günlük 75 milyon aktif kullanıcıya ulaştığını açıklamıştı. Meet uygulamasına da her gün 3 milyon yeni kullanıcının katıldığı belirtiliyor.

 

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