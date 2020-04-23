Giysilerin ömrünü uzatmak için bilmeniz gerekenler

Öncelikle giysilerin içine yerleştirilen etiketlerdeki talimatlara uymanız gerektiğini belirtelim. Yanlış ısıda yıkadığınız veya ütülediğiniz kıyafetlerin dokusu bozulup ömrü kısalabilir. Bu bilgiyi verdikten sonra gelelim giysilerin ömrünü uzatmak için faydalanabileceğiniz bilgilere….

-Eğer kazaklarınız sarktıysa bir poşet içerisinde buzluğa atın. Çözüldükten sonra toparladığını göreceksiniz. Aynı yöntemi kotlarınız için de uygulayabilirsiniz.

-Spor kıyafetlerinizin daha dayanıklı olması ve çabuk esnememesi için çok az deterjan kullanın, yumuşatıcıdan kaçının.

-Kıyafetlerin renklerinin atmaması için mutlaka ters çevirerek makineye yerleştirin.

Giysilerin hep yeni gibi kalması için üst üste sıkıştırarak değil de askıya asarak dolaba koyun. Küçük beden kıyafetlerin omuzlarını genişletmemek için küçük askı tercih etmenizde yarar var.

-Kıyafetlerinizdeki düğmemelerin kararmaması için düğmeleri şeffaf oje ile boyayabilirsiniz.

-Bazı giysiler çamaşır makinesinde yıkanmaya uygun değildir. Etiketine mutlaka bakın, etiketinde kuru temizleme olan kıyafetleri makineye sakın atmayın.