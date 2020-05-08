Faydaları saymakla bitmiyor! Evde altın süt yapalım mı?

Altın süt yapımına geçmeden önce faydalarına kısaca bir göz atalım.

Ana maddesi zerdeçal olan altın süt, adını da 'altın' rengi olmasından alıyor. Zerdeçalın ne kadar faydalı olduğunu uzmanlar sık sık dile getiriyor. Zerdeçalın tarçın, süt gibi sağlıklı besinlerle bir araya gelmesi ile de ortaya hem çok leziz hem de çok faydalı bir ürün çıkıyor.

Altın sütün faydaları

Altın süt, ana maddesi zerdeçalın içindeki kurkumin sayesinde hücrelerin yenilenmesine yardımcı oluyor.

Bu içecek, boğaz ağrısını yatıştırıyor, solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisine de katkı sağlıyor.

Sindirimi düzenleyen altın süt, metabolizmayı hızlandırıyor, yağ yakımına yardımcı oluyor. Tok tutma özelliği de bulunuyor ve bu sayede kilo verme sürecine fayda sağlıyor.

Cilt için de faydalı olan altın süt, akne oluşumunu engelliyor, var olanları da iyileştiriyor.

Altın süt, doğal bir ağrı kesici özelliğine de sahip. Özellikle regl sancılarına iyi geliyor.

Altın süt nasıl yapılır?

Malzemeler:

1 su bardağı süt (inek sütünün yanı sıra Hindistan cevizi sütü ya da badem sütü de kullanabilirsiniz)

1 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı zerdeçal tozu

Bir tutam karabiber

1 tatlı kaşığı bal

Hazırlanışı:

Sütü cezveye alın ve kısık ateşe koyun. Tarçın, zerdeçal ve karabiberi ekleyin kaynayana kadar güzelce karıştırın. Tüm malzemeler birbirine karıştıktan ve karışım kaynadıktan sonra ocağın altını kapatın, balı ilave edin. Bal da eriyene dek karıştırın ve sıcakken tüketin.