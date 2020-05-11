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Evdehayat
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 11.05.2020 - 17:32,Son Güncelleme:

Facebook, masaüstü kullanıcıları için karanlık mod özelliğini sundu

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Facebook, masaüstü kullanıcıları için karanlık mod özelliğini sundu
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Şirket, yeniden tasarlanan masaüstü sürümü için karanlık modu kullanıcılarının beğenisine sundu.

Facebook, yeni tasarımını ilk defa geçtiğimiz yıl F8 geliştiricileri konferansında duyurdu. Bununla birlikte, kullanıcıların bir kısmının da denemesine izin verdi. Bir süredir devam eden test aşamasının ardından yeni Facebook masaüstü tasarımı tüm kullanıcıların beğenisine sunuldu.

Uygulamanın görünümünü değiştiren karanlık modun yanı sıra Facebook yeni tasarımıyla oyun ve video gibi içerik aramayı da kolaylaştırıyor. Ayrıca, kolayca etkinlikler, sayfalar ve grupların oluşturulmasını da sağlıyor. Yeni bir grup kurulmadan önce de önizleme imkanı tanıyor.

Peki, yeni tasarıma nasıl geçilir?

Bunun için de sayfanın sağ üst menü çubuğunun yanında bulunan aşağı ok tuşuna tıklayıp, "Yeni Facebook'a geç"seçeneğine gidin. Daha sonra aşağı oku tıklayarak, karanlık modu kapalı durumdan açık hale getirin.

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