Evinizden çıkmadan planlayabileceğiniz 6 eğlenceli aktivite

Biz de sizin için evinizden çıkmadan planlayabileceğiniz 6 eğlenceli aktiviteyi bir araya getirdik.

DANS EDİN

Bildiğiniz ya da hep öğrenmek istediğiniz bir dans türünün eğitim videolarını açıp sevdiğinizle beraber pratik yapın. Ya da en sevdiğiniz hareketli şarkıyı açıp beraber kendinizi şarkının ritmine bırakın. Hem eğlenip hem de hareket etmiş olacaksınız.

EGZERSİZ YAPIN

Partnerinizle beraber yapacağınız bir egzersiz programı belirleyin. 20-30 dakikalık programda yüksek yoğunluklu aralıklı antrenmanlar yaparak; etkili kalori yakımı, artan metabolik hız, geliştirilmiş oksijen tüketimi gibi birçok fayda göreceksiniz.

ONLİNE MÜZE GEZİN

Teknoloji sayesinde ‘online’ sanal müze turları gittikçe yaygınlaştı. Üstelik uçak bileti, vize ücreti yok, hiçbir üyelik ve ödeme de gerekmiyor. Dünyanın farklı noktalarında bulunan müzeleri gidip yerinde sanal olarak ziyaret edebilirsiniz.

İşte sanal olarak gezebileceğiniz 10 müze... Listede Türkiye'den de iki müze bulunuyor... (TIKLAYIN)

ŞARKI SÖYLEYİN- KARAOKE YAPIN

Evet, muhtemelen işlerinizi halletmeniz ve sorumluluklarınızı yerine getirmeniz gerekiyor. Ama bu, bunu yaparken eğlenemeyeceğiniz anlamına gelmiyor. Partnerinizle beraber düet yapın, şarkı söyleyin. Açacağınız karaoke şarkılarını saç fırçaları veya TV kumandasıyla söylemek, ikinizi de kahkahalarla boğacak bir aktivite.

ÖDÜLLÜ FİLMLERİ İZLEYİN

Evet hepimiz rutin hayatımızda birçok filmi kenara aldık bir akşam vakit bulup izleyeceğiz diye. Ama işte o gün bugün. Şu an işten eve trafikte vakit de kaybetmiyorken o süreyi hep izlemek istediğiniz o ödüllü filmi izleyerek değerlendirebilirsiniz.

BERABER KAHVALTI YAPIN

Ofis ya da plazada çalışırken kahvaltıyı çoğu zaman atlar ya da hazır sandviçler tostlarla geçiştiririz. Üstelik sevgilinizi/eşinizi görmeden, ayrı ayrı... Fakat artık bir süre evde beraber olduğunuza göre beraber keyifli kahvaltılar yapabilirsiniz. Her kahvaltıya konsept belirleyebilir, bir gün sağlıklı kahvaltı yaparken diğer gün pankekli bol kalorili bir kahvaltı yapıp bir başka gün de geleneksel kahvaltı yapıp dengenizi bulabilirsiniz. Üstelik bunu bir gün önceden konuşur belirlerseniz daha eğlenceli olacaktır.