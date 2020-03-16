Derleyen: İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Alamy
Haber Giriş: 16 Mart 2020 - 16:00,/
Koronavirüs nedeniyle evde vakit geçirirken online olarak gezeceğiniz müzeler! Hepsi ücretsiz...
Bilim insanlarının koronavirüs salgınına karşı uyarılarına kulak verip evden mümkün olduğunca çıkmamak en iyi tedbirlerden biri. Yalnız durum böyle olunca özellikle de 14 gün kuralına uymak zorunda kalanların evde canları biraz sıkılabilir. Ama teknoloji, günümüzde bize pek çok hizmeti ‘online’ olarak alma imkânı sunuyor. Bunlardan biri de giderek yaygınlaşan sanal müze turları. Uçak bileti, vize masrafları yok, üstelik hiçbir üyelik ve ödeme de gerekmiyor. İşte evinizin konforunda karış karış gezebileceğiniz dünyaca ünlü sanat adresleri…
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Dünyanın farklı noktalarında bulunan müzeleri gidip yerinde sanal olarak ziyaret edebilirsiniz. İşte sanal olarak gezebileceğiniz 10 müze... Listede Türkiye'den de iki müze bulunuyor...
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Louvre Müzesi
Fransa'nın başkenti Paris'te çok fotoğraflanan cam piramit görüntüsüyle ve Leonardo Da Vinci’nin ünlü Mona Lisa eseriyle dünyanın her yerinden milyonlarca turist birkaç ay öncesine kadar Louvre Müzesi’ni gezmeye geliyor ve uzun kuyruklarda bekliyordu.
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Şimdi alınan tedbirlerden dolayı bu güzel müze bomboş. Ama yine görme şansınız var. Sanal tur sayesinde bütün müzeyi 360 derecelik görüş açısıyla gezmek mümkün. Link: www.youvisit.com/tour/louvremuseum
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Doğa Tarih Müzesi
Birleşik Krallık tarafında finanse edilen diğer müzeler gibi bu müzede de giriş ücreti talep edilmez. Müze Kültür, Medya ve Spor Bakanlığınca desteklenmeyen bir kamu kuruluşudur. Müzede yaklaşık 850 personel çalışıyor. Şu sıralar koronavirüs nedeniyle müzeyi gezemiyorsunuz.
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Müze koleksiyonundaki en bilinen eserlerin başında Hintz Hall’da asılı duran mavi balina iskeleti var. Online turunuzda kalıntıların üzerlerindeki numaralara tıklayıp eserler hakkında bilgilere ulaşabilirsiniz. Yalnız bilgiler İngilizce… Link: www.sketchfab.com/3d-models/hintze-hall-nhm-london-surface-model-b2f3e84112d04bf1844e7ac2c4423566
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Guggenheim Müzesi
Amerika’da New York’ta, Solomon Guggenheim'ın modern sanat yapıtlarından oluşan koleksiyonunun sergilendiği müze… Frank Lloyd Wright'ın tasarımı olan ve 1959'da tamamlanan yapı, geleneksel müze mimarlığından bütünüyle farklı bir anlayışı sergiler. Yapı kütlesini, yukarı doğru açılarak yükselen beyaz renkli betondan yalın görünüşlü bir sarmal bant oluşturur.
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İç mekanda ise gene sarmal bir rampa altı kat yüksekliğine ulaşır. Rampanın ortasındaki boşluk tepede, paslanmaz çelikten bir konstrüksiyonu olan cam bir kubbeyle örtülmüştür. Sarmal dış duvarın iç yüzüne asılmış resimler, en yukarıdan başlanıp rampadan döne döne inilerek izlenir.
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Burada, Empresyonist, Post-Empresyonist, Modern ve Çağdaş dönemlerden inanılmaz sanat eserleri keşfedebilirsiniz. Link: https://artsandculture.google.com/streetview/solomon-r-guggenheim-museum-interior-streetview/jAHfbv3JGM2KaQ?hl=en&sv_lng=73.95902634325634&sv_lat=40.78285751667664&sv_h=30.75703204567916&sv_p=0.06928383072430222&sv_pid=MfnUmHRyOSzMtY3vtYU05g&sv_z=0.9645743015259166
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Rijksmuseum
Amsterdam’ın meşhur fotoğraf noktası ‘I Amsterdam’ yazısının arkasında bulunan Rijksmuseum Hollanda’nın en kapsamlı koleksiyonuna ev sahipliği yapıyor. Rembrandt, Hals, Vermeer gibi ressamların eserleri ve sanat kütüphanesiyle tüm turistlerin gözdesi…
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Google, bu ikonik müzenin bir de Sokak Görünümü turunu sunuyor. Böylece salonlarını gerçekten dolaşıyormuş gibi hissedebilirsiniz. Link: https://artsandculture.google.com/streetview/rijksmuseum/iwH5aYGoPwSf7g?hl=en&sv_lng=4.885283712508563&sv_lat=52.35984312584405&sv_h=311.1699875145569&sv_p=-5.924133903625474&sv_pid=fOVcUXQW2wpRf33iUmxEfg&sv_z=1.0000000000000002
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Zeugma Mozaik Müzesi
Gaziantep'te bulunan, dünyanın en büyük mozaik müzelerinden Zeugma Mozaik Müzesi, 2019'un ‘Göbeklitepe Yılı’ ilan edilmesinin de ciddi ziyaretçi sayısına ulaşmıştı.
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Önceki yıllarda "Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü"ne layık görülen müzede, çingene kızı, mars heykeli, ABD'den getirilen parçalar, yaklaşık 150 metrekarelik duvar resmi, Roma dönemine ait çeşmeler ve Fırat Nehri kenarındaki villalarda bulunan mozaikler sergileniyor. Bu sanal tur müzedeki her şeyi görme imkanı tanımasa da en azından birçok yeni bilgi edinmenizi sağlıyor. Link: http://zeugma.org.tr/sanaltur.aspx
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Salvador Dali Müzesi
Amerika’da Dali'nin en fazla eserini barındıran sanat kurumu olarak dünyaca ün yapmasını sağlamış durumda. Müzede, sanatçını sadece resimleri değil, kolaj, heykel ve mekanik eserleri de yer alıyor.
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Sanatçı, bu müzede sadece kendi eserlerini değil, koleksiyonunun önemli parçaları olan; El Greco, Marchel Duchamp, Antoni Pitxot gibi sanat tarihinin ünlü isimlerinin eserlerini de ziyaretçilerin izlenimine sunmuş. Online giriş yaptığınızda müzenin sergi alanına ulaşacaksınız. Galeri katına geldiğinizde eserlerin üstüne tıklayarak detaylı bilgilere İngilizce olarak ulaşabilirsiniz. Link: www.thedali.org/virtual-tour/
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Ayasofya Müzesi
İmparator Justinianus'un talimatıyla 532'de yapımına başlanan, 537'de kilise olarak ibadete açılan, İstanbul'un fethiyle camii olarak yeniden düzenlenen, 1935'te müzeye dönüştürülen İstanbul'un en önemli tarihi yapılarından biri Ayasofya…
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Sanatsal ve mimari değeriyle dünyanın önde gelen yapıtlarından gösteriliyor. Hatta 3 milyon 727 bin 361 kişiyle 2019'da en çok ziyaret edilen müze oldu. Şu sıralar kalabalıklarda olmak pek doğru değil bu güzel eseri evinizde de rahatça gezebilirsiniz. İnternet sitesindeki kroki üzerinden müzeyi inceleyebiliyorsunuz. Ayrıca eserler hakkında detaylı bilgi almanız da mümkün. Link: www.3dmekanlar.com/tr/ayasofya.html
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Pergamon Müzesi
Almanya'nın en büyük müzelerinden biri… Klasik antik çağ koleksiyonu, islami sanatları müzesi ve yakın doğu koleskiyonundan oldukça önemli eserleri bir araya topluyor.
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Müzedeki en önemli eser ise Bergama'dan Berlin'e getirilen ünlü Zeus Sunağı. Bu tarihi müze, Babil İştar Kapısı ve elbette Pergamon Altarı dahil olmak üzere birçok antik esere ev sahipliği yapıyor. Link: https://artsandculture.google.com/entity/pergamon/m05tcm?hl=en
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Beylerbeyi Sarayı
Dünyayı tehdit eden koronavirüs salgınına karşı İstanbul'daki saraylar ve müzelerde dezenfeksiyon işlemleri artırıldı. Saraylar haftada bir dezenfekte edilmeye başladı. Bu kapsamda Beylerbeyi Sarayı'nın bahçe ve iç kısımları ekipler tarafından ilaçla dezenfekte edildi. Tedbirler kapsamında sarayların giriş kapılarına el dezenfektanları da konuldu.
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Yine de bu güzel sarayı oturduğunuz yerden gezebilme olanağına sahipsiniz. Beylerbeyi Sarayı için hazırlanan sanal tur sayfasında hareketli görüntüye tıklayarak açılan sayfada veya buradan indireceğiniz programlarla kendinizi Beylerbeyi Sarayı'nda gibi hissedeceksiniz. http://www.3dmekanlar.com/tr/beylerbeyi-sarayi.html
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Vatikan Müzeleri ve Sistina Şapeli
Sanatın kalbi olarak da adlandırılan Vatikan Müzeleri ve Sistina Şapeli sanal turu, ziyaretçilerin pek çok eseri dijital ortamda incelemesine imkân tanıyor.
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Papalık odaları, Raffaello ve Michelangelo’nun eserleri, Antik Mısır koleksiyonları gibi pek çok eseri barındıran müze, dünyanın en çok ziyaret edilen noktalarından biri. İnternet sitesindeki yönlendirmeleri takip etmeniz yeterli. Link: www.museivaticani.va/content/museivaticani/en/collezioni/musei/cappella-sistina/tour-virtuale.html