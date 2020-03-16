Koronavirüs nedeniyle evde vakit geçirirken online olarak gezeceğiniz müzeler! Hepsi ücretsiz...

Sanatsal ve mimari değeriyle dünyanın önde gelen yapıtlarından gösteriliyor. Hatta 3 milyon 727 bin 361 kişiyle 2019'da en çok ziyaret edilen müze oldu. Şu sıralar kalabalıklarda olmak pek doğru değil bu güzel eseri evinizde de rahatça gezebilirsiniz. İnternet sitesindeki kroki üzerinden müzeyi inceleyebiliyorsunuz. Ayrıca eserler hakkında detaylı bilgi almanız da mümkün. Link: www.3dmekanlar.com/tr/ayasofya.html