Evdeyken keyifle izleyebileceğiniz filmler

Umudunu Kaybetme



Evine ve ailesine bakmaya çalışan ve maddi zorluklarla mücadele eden Chris Gardner'ın gerçek hayat hikayesini anlatan Umudunu Kaybetme, yayınlandığını dönemde Altın Küre ve Oscar Ödülleri'ne aday gösterilmişti. Chris Gardner, çektiği zorluklara rağmen oğluna olan bütün sevgisiyle zorlukları aşmaya çalışır. Bu filmi izlerken zamanın nasıl geçtiğini anlamayabilirsiniz.

Ekim Düşü



1957 yılının Ekim ayında Sputnik adlı uydunun uzaya fırlatılması Homer Hickam adlı gencin ilgisini çeker. Fakat, Coalwood adlı bir kasabada yaşayan Homer'ın ileride babasının mesleği olan madenciliği seçmekten başka şansı yoktur. Buna rağmen, üç arkadaşı ile birtakım denemeler yapan Homer'ın bu çabalara her ne kadar yaşadığı kasabada saçmalık olarak görülse de Ulusal Bilim Yarışması'na davet edilirler. Gerçek bir olaydan filme aktarılan Ekim Düşü, izlenmesi gerekenler listenizde bulunmalı.

Umut Işığım



Pat Salitano, eski bir tarih öğretmenidir ve yaşadığı bir travmadan dolayı uzun bir süre rehabilitasyon merkezinde tedavi görür. Fakat çıktıktan sonra Tiffany ile tanışır ve her ikisi içinde yeni ve güzel bir başlangıç olur.

Yukarı Bak



Carl ve Ellie'nin yolları tesadüfen kesişir. Ellie bir gün dünyayı gezebilmenin hayalini kurarken Carl'da Ellie'nin bu hayalini gerçekleştirmek ister. Bu iki çocuk büyür, evlenir ve yaşlanır ve bir gün Carl, Ellie'yi kaybeder. O günden sonra da gerçekleştimek istediği tek şey de Ellie'nin ömrü boyunca kurduğu hayalidir. Fakat, bir gün Carl, Russel adlı bir gençle tanışır ve macera başlar. Bu filmi izlerken büyük keyif alabileceğinizi söyleyebiliriz.

Zootopia

Zootopia tüm hayvanların uyumlu ve mutlu bir şekilde yaşadığı bambaşka bir şehirdir. Joody Hoops adlı tavşan çocukluğundan beri bir gün polis olmanın hayalini kurar ve amacına ulaşır. Fakat, diğer büyük hayvanlarla çalışmak o kadar kolay değildir. Kendini ispatlamak için çok önemli bir göreve katılır ve bu sürede de Hoops Nick Wilde ile çalışacaktır. Sadece küçüklerin değil yetişkinlerin de izleyebileceği bu animasyon filme bayılacaksınız.

Küçük Manhattan

Gabe ve Rosemary aynı okula gitmelerine rağmen birbirlerini tanımamaktadır. Fakat, daha sonra karate kursunda karşılan ikili yakın arkadaş olur ve büyük bir maceraya atılmaya verirler.

Yerdeki Yıldızlar (Her Çocuk Özeldir)

Ishaan Awasthi, problemli bir çocuktur. Derslerinde pek başarılı değildir ve arkadaşlarıyla da birtakım sorunlar yaşamaktadır. Bu yüzden Ishaan daha disiplinli olması için yatılı bir okula gönderilir. Yeni okulundaki ilk günlerinde davranışlarında bir değişiklik ama resim öğretmeni Ram Shankar ile tanışınca Awasthi için her şey bambaşka olur.