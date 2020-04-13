Evde zaman su gibi aksın... İşte nefis yemek filmleri

Julie & Julia

Julia Child’ı hepiniz duymuşsunuzdur. Fransız mutfağı konusunda yüzlerce sayfalık ünlü bir kitabı olan Child’ı Hollywood’un dev ismi Meryl Streep'in canlandırdığı bu filmde, Julie'yi de Amy Adams oynuyor. Filmde blog yazarı olan Julie, Julia'nın tariflerini deneyip başarılarını ve başarısızlıklarını internet sitesinde anlatıyor.

Burnt

Bradley Cooper’ın egosu ve kötü alışkanlıkları nedeniyle bitmiş kariyerini yeniden canlandırmaya çalışan dahi bir şefi canlandırdığı bu filmde, oyuncu kadrosu oldukça zengin. Klasik Fransız eğitimi almış ABD'li şef Adam Jones, Londra’daki bir restoranın mutfağının başına biraz da zor kullanarak geçiyor ve ekibiyle birlikte 3 Michelin yıldızını alabilmek için aralıksız bir mücadeleye başlıyor. Michelin müfettişlerinin çalışma biçimlerinden Londra balık pazarına, seyretmesi gerçekten keyif veren bir film.

Chocolat

Başrollerinde Juliette Binoche ve Johnny Depp’in yer aldığı filmde Binoche çocuğuyla tek başına yaşayan bir çikolatacıyı, Depp ise yakışıklı bir zengini canlandırıyor. Depp bir gün Binoche'un dükkanı La Chocolaterie Maya'nın kapısından içeri adım atıyor ve genç kadının ayağını yerden kesiyor. Kamera çikolataya odaklandığı anlarda canınız çekebilir, hazırlıklı olun.

Ratatouille

Fransız mutfağının ünlü yemeklerinden ratatouille aslında patlıcan, kabak, biber, domates, soğan, sarımsak gibi malzemelerle yapılan, şakşuka benzeri bir sebze yemeği. Ratatouille ise Disney Pixar imzalı bir çocuk filmi ama büyükler de bu filmi aynı zevkle izleyeceklerdir. Filmde fare Remy ve arkadaşı Alfredo Linguini, iyi bir şef olmak ve eleştirmenlerden iyi bir not alabilmek için ellerinden geleni sonuna kadar yapıyorlar.

No Reservations

Catherine Zeta-Jones ile Aaron Eckhart, bu filmde hem rakip hem de sevgililer. Popüler bir restoranın sahibi ve şefi olan Zeta-Jones, bir kaza sonucu ailesini kaybeden yeğeni ile ilgilenmek zorunda kalınca, restoranda kendisine yardımcı olacak başka bir şefi işe almak zorunda kalıyor. Eckhart'ın canlandırdığı bu yardımcı o kadar başarılı ki Zeta-Jones'un pozisyonunu tehdit etmeye başlıyor. İkilinin arasında ilginç bir aşk-nefret ilişkisi başlıyor.

Soul Kitchen

Fatih Akın'ın 2009 tarihli filminin başrollerinde Birol Ünel ve Adam Bousdoukos var. Bousdoukos işlerin kötü gittiği restoranında yıldız aşçı Ünel'i işe alıyor. Hamburg'un sanayi bölgesinde, eski bir hangardan bozma restoran, kısa sürede havalı bir gurme mekanına dönüşüyor. Bu esnada yaşanan komik olaylar da cabası... Filmde konuk oyuncu olarak Uğur Yücel'i de görebilirsiniz.

The Hundred-Foot Journey

Ödüllü İngiliz oyuncu Hellen Mirren'ın başrolde yer aldığı bu filmde, Hindistan'dan kaçan bir aile küçük bir Fransız kasabasına yerleşiyor ve burada bir restoran açıyor. Restoranın yanında Mirren'ın sahibi olduğu bir bistro yer alıyor. Mirren, bu yeni açılan restoranı başta sabote etmek için uğraşsa da sonradan yaşanan olaylar nefis bir aşk hikayesinin yolunu açıyor.