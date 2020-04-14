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Evde sıkılma derdine son! Sıkıntı ve strese birebir
Evde kaldığınız süre boyunca stresinizi azaltmak, ruh halinizi canlandırmak için eğlenceli bir yol mu arıyorsunuz? O zaman bulmaca çözmeye ne dersiniz?
Bulmaca sayfamızda günlük kare ve çengel bulmacaları çözebilir, sevdiklerinizle birlikte zamana karşı yarışarak bulmaca geceleri düzenleyebilir,hep beraber eğlenceli dakikalar geçirebilirsiniz.
"Bulmaca işi benden sorulur, şampiyonluğu kimselere kaptırmam" diyorsan hadi hemen tıkla!
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