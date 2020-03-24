Hurriyet Bulmaca Nasıl Çözülür?

Hürriyet Bulmaca’ya nasıl ulaşabilirim?

Her gün buradan günlük bulmacanıza ulaşabilirsiniz.

Günde kaç bulmaca çözebilirim?

Günlük bulmacalarınızla beraber geriye dönük tüm bulmacaları çözebilirsiniz.

Cevapları nasıl yazarım?

Kare bulmacada kutucuğa tıkladığınızda soldan sağa doğru yazım aktif olur. Dilerseniz sağ taraftaki sorulara tıklayarak yazım alanınızı belirleyebilirsiniz.

Çengel bulmaca' da bir kareye tıkladığınızda önce yukarıdan aşağıya doğru yazım aktif olur. Aynı kareye ikinci tıklamanızda yatay yazım aktif olur.

Yazdığım cevabın doğruluğu nasıl anlarım?

Cevabı doğru yazdığınızda kutucuğunuz yeşil renk ile işaretlenir. Yeşil renk ile işaretlenen doğru cevabınız yanlışlıkla silmemeniz için kilitlenir.

Yanlış yazdığım bir cevabı nasıl silerim?

Yanlış cevabın ilk harfine tıklayıp üzerinden doğru kelimeyi yazabilirsiniz. Dilerseniz yanlış cevabınızın son harfine tıklayıp tamamen silebilirsiniz.

Yazım kuralları nelerdir?

Ünlü ünsüz harf duyarlılığı bulunur.

Büyük küçük harf duyarlılığı bulunmaz.

Otomatik olarak büyük harfle yazılır.

Bulmaca benden sorulur diyorsan, Hürriyet bulmaca’yı şimdi çözmeye başla!