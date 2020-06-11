Evde patlıcan közlemenin püf noktaları

Evde patlıcan közlemek için bu iki yöntemden birini seçebilirsiniz.

Ocakta yapacaksanız;

Patlıcanları közlemeye başlamadan önce güzelce yıkayıp kurulayın. Üzerinde su bırakırsanız patlıcanların kabuğu istediğiniz gibi çıkmayacaktır.

Bir çatal yardımıyla üzerinde minik delikler açın.

Ocağın üzerine sacı koyun. Patlıcanları yerleştirip ocağı harlı ateşte açın. Elinizin yanmaması için bir maşa yardımıyla patlıcanları döndürerek pişirin.

Fırında yapacaksanız;

Patlıcanları közlemeden önce koyacağınız tepsiye yağlı kağıt serin, işiniz bittiğinde temizlik işi de kolay olacak.

Patlıcanların iyice közlenmesi için fırına atmadan önce çatalla birkaç yerden delin.

Fırında közlediğiniz patlıcanların kolayca soyulması için patlıcanlar sıcakken bir poşete alın ve 5-10 dakika bekleyin. Böylece patlıcanların kabukları daha kolay soyulacaktır.