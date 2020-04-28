Evde kullanabileceğiniz 7 aromaterapik yağ

1- Bergamot yağı: Duygusal dengelenme için kullanılır, sinir ve kasları gevşetir.

Kullanım şekli: 50 ml soğuk sıkım baz yağ içine 2 - 3 damla damlatıp karıştırın, vücudunuza masaj yaparak uygulayabilirsiniz.

2- Fesleğen yağı: Mental dengelenemeyle beraber kas ve eklem ağrılarında da kullanılır.

Kullanım şekli: günde bir kez 2-3 damla halinde çaylara cilt bakımı karışımlarına, çeşitli kürlere ve yemeklere katılabilir.

3- Adaçayı yağı: Hormon dengelemede önemlidir. Anksiyeteyi rahatlatır.

Kullanım şekli: 50 ml baz yağ içine 10 damla damlatıp karıstırın, vücudunuza masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Ortam kokulandırma için buhurdanlıkta suya birkaç damla damlatarak kokusunun yayılmasını sağlayabilirsiniz.

4- Nane yağı: Baş ağrılarını hafifletir, rahatlatır.

Kullanım şekli: 50 ml soğuk sıkım baz yağ içine 10 damla damlatıp karıştırın, vücudunuza masaj yaparak uygulayabilirsiniz.

5- Papatya yağı: Çayı gibi papatya yağı da uyku problemlerine iyi gelir.

Kullanım şekli: Yağı doğrudan cildinize damlatacağınız gibi bir pamuk yardımıyla cildinize sürebilir, masaj yapabilirsiniz. Eğer alerjik reaksiyon ihtimaliniz varsa papatya yağını; jojoba ya da hindistan cevizi yağı ile seyreltip kullanabilirsiniz.

6- Limon otu yağı: Vücudun immun sistemini dengeler, mantar enfeksiyonlarıyla savaşır.

Kullanım şekli: 50 ml soğuk sıkım baz yağ içerisine 10 damla damlatıp karıştırın. Vücudunuza masaj yaparak uygulayabilirsiniz.

7- Kekik yağı: Yorgunlukla savaşır, bağışıklığı güçlendirir.

Kullanım şekli: Üç damla kekik yağını 2 çay kaşığı susam yağı ile karıştırın. Bu karışımı masaj yağı olarak kullanın. Banyo suyunuza da iki damla kekik yağı ekleyerek kullanabilirsiniz.