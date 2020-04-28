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Evdehayat
Haber Giriş: 28.04.2020 - 14:30,Son Güncelleme:

Evde kullanabileceğiniz 7 aromaterapik yağ

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Evde kullanabileceğiniz 7 aromaterapik yağ
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Stres, baş ağrısı, anksiyete... Evlerde hepimiz birçok fiziksel ve ruhsal sorunla baş ediyoruz. İşte bu süreçte aromaterapik yağlar kurtarıcı olabilir. Bitkilerin; kök, sap, tohum ve çekirdeklerinden elde edilen yağlar yüzyıllardır ruh, beden, zihin dengesi için kullanılıyor. İşte sizin de evde kullanabileceğiniz 7 aromaterapik yağ ve kullanım şekilleri...

1- Bergamot yağı: Duygusal dengelenme için kullanılır, sinir ve kasları gevşetir.

Kullanım şekli: 50 ml soğuk sıkım baz yağ içine 2 - 3 damla damlatıp karıştırın, vücudunuza masaj yaparak uygulayabilirsiniz. 

2- Fesleğen yağı: Mental dengelenemeyle beraber kas ve eklem ağrılarında da kullanılır. 

Kullanım şekli: günde bir kez 2-3 damla halinde çaylara cilt bakımı karışımlarına, çeşitli kürlere ve yemeklere katılabilir.

3- Adaçayı yağı: Hormon dengelemede önemlidir. Anksiyeteyi rahatlatır.

Kullanım şekli: 50 ml baz yağ içine 10 damla damlatıp karıstırın, vücudunuza masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Ortam kokulandırma için buhurdanlıkta suya birkaç damla damlatarak kokusunun yayılmasını sağlayabilirsiniz.

4- Nane yağı: Baş ağrılarını hafifletir, rahatlatır. 

Kullanım şekli: 50 ml soğuk sıkım baz yağ içine 10 damla damlatıp karıştırın, vücudunuza masaj yaparak uygulayabilirsiniz. 

5- Papatya yağı: Çayı gibi papatya yağı da uyku problemlerine iyi gelir. 

Kullanım şekli: Yağı doğrudan cildinize damlatacağınız gibi bir pamuk yardımıyla cildinize sürebilir, masaj yapabilirsiniz. Eğer alerjik reaksiyon ihtimaliniz varsa papatya yağını; jojoba ya da hindistan cevizi yağı ile seyreltip kullanabilirsiniz.

6- Limon otu yağı: Vücudun immun sistemini dengeler, mantar enfeksiyonlarıyla savaşır. 

Kullanım şekli: 50 ml soğuk sıkım baz yağ içerisine 10 damla damlatıp karıştırın. Vücudunuza masaj yaparak uygulayabilirsiniz.

7- Kekik yağı: Yorgunlukla savaşır, bağışıklığı güçlendirir.

Kullanım şekli: Üç damla kekik yağını 2 çay kaşığı susam yağı ile karıştırın. Bu karışımı masaj yağı olarak kullanın. Banyo suyunuza da iki damla kekik yağı ekleyerek kullanabilirsiniz. 

Çörek otu yağının faydalarıÇörek otu yağını, özellikle son yıllarda çok fazla duyuyoruz. Alternatif tıbbın da favori besinlerinden olan çörek otu yağının faydalarını inceleyelim.
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