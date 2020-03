Evde keyifle zaman geçireceğiniz en iyi strateji oyunları

Diğer oyun türlerine göre daha fazla kendinizi vermeniz gereken strateji oyunları, uzun saatler boyu sizi ekran başına kilitleyebilir. Bu alanda bugüne dek geliştirilen çok güzel oyunlar var; ancak bazıları aradan 15-20 sene geçmesine karşın halen oynanıyor. İşte mutlaka denemeniz gereken en iyi strateji oyunları:





Age of Empires II



Yılların tartışmasız en iyi strateji oyunu olabilir. Gerçek ırklarla savaşa giriyor, ilk çağlardan başlayarak yavaş yavaş medeniyetinizi geliştiriyorsunuz. Oyun Microsoft tarafından yıllar yıllar önce satışa sunulmuş olmasına karşın, öyle büyük bir ilgi gördü ki, Microsoft bu seriyi yeni oyunlarla devam ettirdi; ancak hiçbiri bu oyunun yerini alamadı.



Civilization VI



Efsanevi oyun yapımcısı Sid Meier tarafından yapılmış olan oyun bir imparatorluk kurarak zamana karşı onu hayatta tutmaya çalıştığınız sıra tabanlı bir strateji oyunu. Taş Çağından Bilim Çağı'da dek uzanan bir süreye dayanacak olan temelleri sağlam bir imparatorluk kurarak dünyanın hakimi olmaya çalışıyorsunuz. Savaşlar çıkarın, diplomasi yapın, kültürünüzü geliştirin, tarihin en büyük liderleriyle görüşün ve dünyanın gördüğü en büyük imparatorluğu kurun...



Command & Conquer: Red Alert 2



Westwood Studios tarafından Command & Conquer: Red Alert serisi devamı olarak 16 Eylül 2000'de piyasaya sürülen ve o zamana damgasını vuran Command & Conquer: Red Alert 2'yi unutabilen var mı? Hele ki oyun içerisinde yer alan nüzikleri ile atmosferi içerisine bizlere hapseden bu oyun yıllar sonra bile halen oynanıyor.



Warcraft III



Blizzard'ın popüler oyunu Warcraft III, pek çok oyuna ilham kaynağı olan bir efsane... Bugün halen yoğun şekilde oynandığından dolayı Warcraft III: Reforged adıyla yenilenen grafikleriyle yeniden satışa sunuldu. Dota 2 ve World of Warcraft oyunlarının bir numaralı ilham kaynağı olan Warcraft III'ü mutlaka denemelisiniz.



Starcraft II



Blizzard'ın bir başka strateji oyunu... Bu kez hedef dünya değil uzay... Bambaşka gezegenlerde kahramanlarımızla sağlam bir hikayenin baş aktörü olmaya ne dersiniz? Hikayedi hayli uzun olan oyuna ayrıca iki ek paket de çıkarıldı. Hikaye bitse de, oyunu oynayan binlerce oyuncuyla her zaman mücadele edebilirsiniz.



Company of Heroes 2



Kızıl Ordu'nun komutanı olarak Anavatan'ı Nazi istilacılardan kurtarmak adına ön cephede sert bir çatışmaya girmek üzeresiniz. Takvimler 1941'i gösteriyor ve 14 milyondan fazla askerin öldüğü, 2. Dünya Savaşı'nın en kanlı çatışması patlak vermek üzere... Savaşı kaybetmek üzere olan Kızıl Ordu'nun en zorlu ve en pahalıya mal olan savaşına tanıklık edeceksiniz.