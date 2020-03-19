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Evdehayat
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 19.03.2020 - 18:29,Son Güncelleme:/

Evde doğal vazelin yapımı

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Evde doğal vazelin yapımı
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Cilt bakımının bir parçası olarak kullanılan vazelin cilde çok iyi geliyor. Vazelin; dudak çatlamasını engelliyor, dirseklerde oluşan çatlakları gideriyor. Tırnakların daha güçlü ve parlak olmasına yardımcı oluyor. Peki, kozmetik amaçlı pek çok alanda kullanılan vazelinin evde nasıl yapıldığını biliyor musunuz?

Bu yazımızda size doğal malzemeleri kullanarak evde vazelin yapımının aşamalarından bahsedeceğiz. Katkısız olarak hazırlanan bu vazelin özellikle kuru cilde sahip olanların vazgeçilmezi olacak.

Ev yapımı vazelin hazırlamak için malzemeler şöyle;

• Balmumu
• Zeytinyağı
• Hindistan cevizi yağı
• Gül yağı

Ev yapımı vazelin hazırlamanın aşamaları;

Çelik tencereye 1 yemek kaşığı balmumunu, 1 yemek kaşığı zeytinyağını, 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağını ekleyin.

Buharlaşıp eriyene kadar ocakta bekletin, ardından karıştırın.

Soğutmadan önce gül yağını ekleyin.

Soğuma bitene kadar karıştırın. 1-2 saat bekletin, donma gerçekleştirdikten sonra vazelininiz kullanıma hazır!

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