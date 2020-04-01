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Evdehayat
Fotoğraflar: Alamy
Haber Giriş: 01.04.2020 - 08:14,Son Güncelleme:/

Evde bastıran açlık krizlerine karşı sağlıklı alternatifler hazırladık

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Evde bastıran açlık krizlerine karşı sağlıklı alternatifler hazırladık
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Evdeyken insanın karnı normalden daha fazla acıkıyor, canımız sürekli yiyecek bir şeyler istiyor. Bu ortamda kilo almamak için sağlıklı atıştırmalıklara ihtiyacımız var. Sizin için birkaç basit malzemeyle evde kolayca yapabileceğiniz, tatlı ihtiyacınızı şıp diye kesecek tarifler hazırladık. İşte pratik enerji topu tariflerimiz…

Evde doğal, katkısız fıstık ezmesi yapabilirsiniz İşte tarifi...
Evde doğal, katkısız fıstık ezmesi yapabilirsiniz! İşte tarifi...

Kuru üzümlü enerji lokmaları tarifi

Malzemeler:

4 yemek kaşığı yulaf

1 yemek kaşığı fıstık ezmesi

1 yemek kaşığı bal

1 yemek kaşığı kuru üzüm

1 yemek kaşığı iri dövülmüş ceviz

Yarım çay kaşığı toz tarçın

Yarım çay kaşığı vanilya

Arzu ederseniz biraz tuz

Nasıl yapılır?

Yulafı, fıstık ezmesini ve balı kasede karıştırın.

Kuru üzümü, cevizi, tarçını, vanilyayı ve tuzu ekleyip harmanlayın.

Kaseyi buzdolabında malzemeler katılaşana kadar dinlendirin.

Dolaptan çıkarıp küçük toplar halinde şekillendirin. Afiyet olsun.

Yaban mersinli enerji lokmaları tarifi

Malzemeler:

4 yemek kaşığı yulaf

1 yemek kaşığı fıstık ezmesi

1 yemek kaşığı bal

Yarım fincan kuru yaban mersini

Çeyrek çay kaşığı tarçın

Yarım çay kaşığı vanilya

Arzu ederseniz biraz tuz

Nasıl yapılır?

Yulafı, fıstık ezmesini ve balı büyük bir kasede karıştırın.

Yaban mersini, tarçın, vanilya ve tuzu ekleyip harmanlayın.

Kaseyi buzdolabında malzemeler katılaşana kadar dinlendirin.

Dolaptan çıkarıp küçük toplar halinde şekillendirin. Afiyet olsun.

Evde bastıran açlık krizlerine karşı sağlıklı alternatifler hazırladık

Muzlu ve damla çikolatalı enerji lokmaları tarifi

Malzemeler:

4 yemek kaşığı yulaf

1 yemek kaşığı badem ezmesi

1 yemek kaşığı bal

1 adet muz

Yarım fincan damla çikolata

Nasıl yapılır?

Yulafı, fıstık ezmesini ve balı büyük bir kasede karıştırın.

Muzu püre haline getirip karışıma ekleyin.

Damla çikolatayı ekleyip harmanlayın.

Kaseyi buzdolabında malzemeler katılaşana kadar dinlendirin.

Dolaptan çıkarıp küçük toplar halinde şekillendirin. Afiyet olsun.

Vanilyalı ve bademli enerji lokmaları tarifi

Malzemeler:

4 yemek kaşığı yulaf

1 yemek kaşığı fıstık ezmesi

1 yemek kaşığı bal

Yarım fincan badem

Yarım çay kaşığı vanilya

Nasıl yapılır?

Yulafı, fıstık ezmesini ve balı büyük bir kasede karıştırın.

İçine bademleri ve vanilyayı ekleyip harmanlayın.

Kaseyi buzdolabında malzemeler katılaşana kadar dinlendirin.

Dolaptan çıkarıp küçük toplar halinde şekillendirin. Afiyet olsun.

 

Bademli İncirli Sağlık Küpleri | Mucize Lezzetler
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