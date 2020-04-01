Evde bastıran açlık krizlerine karşı sağlıklı alternatifler hazırladık
Evdeyken insanın karnı normalden daha fazla acıkıyor, canımız sürekli yiyecek bir şeyler istiyor. Bu ortamda kilo almamak için sağlıklı atıştırmalıklara ihtiyacımız var. Sizin için birkaç basit malzemeyle evde kolayca yapabileceğiniz, tatlı ihtiyacınızı şıp diye kesecek tarifler hazırladık. İşte pratik enerji topu tariflerimiz…
Kuru üzümlü enerji lokmaları tarifi
Malzemeler:
4 yemek kaşığı yulaf
1 yemek kaşığı fıstık ezmesi
1 yemek kaşığı bal
1 yemek kaşığı kuru üzüm
1 yemek kaşığı iri dövülmüş ceviz
Yarım çay kaşığı toz tarçın
Yarım çay kaşığı vanilya
Arzu ederseniz biraz tuz
Nasıl yapılır?
Yulafı, fıstık ezmesini ve balı kasede karıştırın.
Kuru üzümü, cevizi, tarçını, vanilyayı ve tuzu ekleyip harmanlayın.
Kaseyi buzdolabında malzemeler katılaşana kadar dinlendirin.
Dolaptan çıkarıp küçük toplar halinde şekillendirin. Afiyet olsun.
Yaban mersinli enerji lokmaları tarifi
Malzemeler:
4 yemek kaşığı yulaf
1 yemek kaşığı fıstık ezmesi
1 yemek kaşığı bal
Yarım fincan kuru yaban mersini
Çeyrek çay kaşığı tarçın
Yarım çay kaşığı vanilya
Arzu ederseniz biraz tuz
Nasıl yapılır?
Yulafı, fıstık ezmesini ve balı büyük bir kasede karıştırın.
Yaban mersini, tarçın, vanilya ve tuzu ekleyip harmanlayın.
Kaseyi buzdolabında malzemeler katılaşana kadar dinlendirin.
Dolaptan çıkarıp küçük toplar halinde şekillendirin. Afiyet olsun.
Muzlu ve damla çikolatalı enerji lokmaları tarifi
Malzemeler:
4 yemek kaşığı yulaf
1 yemek kaşığı badem ezmesi
1 yemek kaşığı bal
1 adet muz
Yarım fincan damla çikolata
Nasıl yapılır?
Yulafı, fıstık ezmesini ve balı büyük bir kasede karıştırın.
Muzu püre haline getirip karışıma ekleyin.
Damla çikolatayı ekleyip harmanlayın.
Kaseyi buzdolabında malzemeler katılaşana kadar dinlendirin.
Dolaptan çıkarıp küçük toplar halinde şekillendirin. Afiyet olsun.
Vanilyalı ve bademli enerji lokmaları tarifi
Malzemeler:
4 yemek kaşığı yulaf
1 yemek kaşığı fıstık ezmesi
1 yemek kaşığı bal
Yarım fincan badem
Yarım çay kaşığı vanilya
Nasıl yapılır?
Yulafı, fıstık ezmesini ve balı büyük bir kasede karıştırın.
İçine bademleri ve vanilyayı ekleyip harmanlayın.
Kaseyi buzdolabında malzemeler katılaşana kadar dinlendirin.
Dolaptan çıkarıp küçük toplar halinde şekillendirin. Afiyet olsun.
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