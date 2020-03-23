Evde doğal, katkısız fıstık ezmesi yapabilirsiniz! İşte tarifi...

Malzemeler:

300 gram kabuğu soyulmuş tuzsuz yer fıstığı

1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı

1 yemek kaşığı bal

1-2 çay kaşığı tarçın

Nasıl yapılır?

İç ve dış kabuklarını ayıkladığınız fıstıkları yıkayıp kurulayın.

Fırın tepsisine yağlı kağıt serip fıstıkları üzerine yayın.

Fırını 180 dereceye ayarlayıp ısıtın.

Tepsiyi fırına verip fıstıkları 10 dakika kadar fırında kavurun.

Kavrulan fıstıkları fıstık ezmenizin daha kolay sürülür olması için Hindistan cevizi yağı ile birlikte mutfak robotuna alın.

Fıstık ezmenizi 2 dakikada bir ara vererek 10 dakika boyunca mutfak robotundan geçirin. (Ne kadar uzun süre çekerseniz o kadar pürüzsüz bir kıvam elde ederseniz.

Son olarak tat vermesi için bal ve tarçını da ilave edip güzelce harmanlayın.

Ardından fıstık ezmenizi bir kavanoza koyup ağzı sıkıca kapalı halde buzdolabına kaldırın.

Ev yapımı fıstık ezmesinin ömrü markette satılanlardan daha kısa olacaktır. Bu nedenle küçük miktarlarda yapıp çok fazla zaman kaybetmeden tüketmeye çalışın. Afiyet olsun…