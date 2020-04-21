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Evdehayat
Haber Giriş: 21.04.2020 - 15:27,Son Güncelleme:

Evde bakabileceğiniz 6 bitki ve çiçek

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Evde bakabileceğiniz 6 bitki ve çiçek
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Evde bakacağınız bazı bitkiler hem evin havasını temizler hem de evinizin dekorasyonunuzu canlandırır. İşte evde kolayca bakabileceğiniz 6 bitki ve çiçek...

1- Kurdele çiçeği

Susuzluğa çok dayanıklı olması, hem gölgeye hem aşırı güneşe uyum sağlayabildiği için kurdele çiçeğinin bakımı oldukça kolaydır. Yazın haftada en az 2 kere, kış aylarında ise haftada 1 kere saksı üstten sulanmalıdır. 

2- Paşa kılıcı

Yine paşa kılıcı da bakımı en kolay bitkilerden biridir. Üstelik onu soldurmak neredeyse imkansız! Işık ya da güneş aramayan paşa kılıcı, karanlıkta da kalsa solmayan bir bitkidir.  

3- Kaktüs

Kaktüs, az su ile yetinebilen ve bakımı oldukça kolay bir bitkidir. Aynı zamanda bilgisayar, telefon ve televizyon gibi ortamlardaki radyasyonu emerek size fayda sağlar.

4- Yelken çiçeği

Yelken çiçeği de bulunduğu ortamın havasını temizler. Üstelik loş ortamlarda bulunmayı hiç sorun etmedikleri gibi fazla sulanmayı da sevmezler bizden söylemesi!

5- Aloe vera

Aloe verayı evde kolaylıkla yetiştirebilirsiniz. Anti bakteriyel özellikleri ile aloe vera; dünya çapında tıbbi olarak kullanılan en önemli bitkiler arasındadır.

6- Barış çiçeği (Spatifilyum)

Barış çiçeği ortama tazelik ve ferahlık katar. Ayrıca havanın temizlenmesini sağlar ve bol oksijen üretir. Bakımı oldukça kolaydır. Bol ışık alan yerlerde ve nemli ortamlarda bakımını sürdürebilirsiniz.

Kış hastalıklarına kalkan olan 8 bitki çayıSoğuk havalarda bağışıklık sistemini güçlü tutmak bizi söz konusu hastalıklardan koruyor. Bu korunmanın belki de en keyifli yolu ise sıcacık bitki çaylarından tüketmek oluyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Sehlikoğlu, soğuk havalarda bağışıklık sistemini güçlü tutacak, hastalıklardan koruyacak 8 bitki çayını açıkladı.
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