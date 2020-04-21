Evde bakabileceğiniz 6 bitki ve çiçek
Evde bakacağınız bazı bitkiler hem evin havasını temizler hem de evinizin dekorasyonunuzu canlandırır. İşte evde kolayca bakabileceğiniz 6 bitki ve çiçek...
1- Kurdele çiçeği
Susuzluğa çok dayanıklı olması, hem gölgeye hem aşırı güneşe uyum sağlayabildiği için kurdele çiçeğinin bakımı oldukça kolaydır. Yazın haftada en az 2 kere, kış aylarında ise haftada 1 kere saksı üstten sulanmalıdır.
2- Paşa kılıcı
Yine paşa kılıcı da bakımı en kolay bitkilerden biridir. Üstelik onu soldurmak neredeyse imkansız! Işık ya da güneş aramayan paşa kılıcı, karanlıkta da kalsa solmayan bir bitkidir.
3- Kaktüs
Kaktüs, az su ile yetinebilen ve bakımı oldukça kolay bir bitkidir. Aynı zamanda bilgisayar, telefon ve televizyon gibi ortamlardaki radyasyonu emerek size fayda sağlar.
4- Yelken çiçeği
Yelken çiçeği de bulunduğu ortamın havasını temizler. Üstelik loş ortamlarda bulunmayı hiç sorun etmedikleri gibi fazla sulanmayı da sevmezler bizden söylemesi!
5- Aloe vera
Aloe verayı evde kolaylıkla yetiştirebilirsiniz. Anti bakteriyel özellikleri ile aloe vera; dünya çapında tıbbi olarak kullanılan en önemli bitkiler arasındadır.
6- Barış çiçeği (Spatifilyum)
Barış çiçeği ortama tazelik ve ferahlık katar. Ayrıca havanın temizlenmesini sağlar ve bol oksijen üretir. Bakımı oldukça kolaydır. Bol ışık alan yerlerde ve nemli ortamlarda bakımını sürdürebilirsiniz.
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