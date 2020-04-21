Evde bakabileceğiniz 6 bitki ve çiçek

1- Kurdele çiçeği

Susuzluğa çok dayanıklı olması, hem gölgeye hem aşırı güneşe uyum sağlayabildiği için kurdele çiçeğinin bakımı oldukça kolaydır. Yazın haftada en az 2 kere, kış aylarında ise haftada 1 kere saksı üstten sulanmalıdır.

2- Paşa kılıcı

Yine paşa kılıcı da bakımı en kolay bitkilerden biridir. Üstelik onu soldurmak neredeyse imkansız! Işık ya da güneş aramayan paşa kılıcı, karanlıkta da kalsa solmayan bir bitkidir.

3- Kaktüs

Kaktüs, az su ile yetinebilen ve bakımı oldukça kolay bir bitkidir. Aynı zamanda bilgisayar, telefon ve televizyon gibi ortamlardaki radyasyonu emerek size fayda sağlar.

4- Yelken çiçeği

Yelken çiçeği de bulunduğu ortamın havasını temizler. Üstelik loş ortamlarda bulunmayı hiç sorun etmedikleri gibi fazla sulanmayı da sevmezler bizden söylemesi!

5- Aloe vera

Aloe verayı evde kolaylıkla yetiştirebilirsiniz. Anti bakteriyel özellikleri ile aloe vera; dünya çapında tıbbi olarak kullanılan en önemli bitkiler arasındadır.

6- Barış çiçeği (Spatifilyum)

Barış çiçeği ortama tazelik ve ferahlık katar. Ayrıca havanın temizlenmesini sağlar ve bol oksijen üretir. Bakımı oldukça kolaydır. Bol ışık alan yerlerde ve nemli ortamlarda bakımını sürdürebilirsiniz.