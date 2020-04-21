Evde Antoryum bakımının incelikleri...
Antoryum çiçeği, iç mekanlarımızı güzelleştirmenin yanı sıra canlı rengiyle de beğenileri üzerinde topluyor. Ayrıca bakımı da düşünüldüğü gibi zor değil. Peki, evde Antoryum çiçeği bakımı nasıl yapılır? İşte detayları...
Kırmızı, pembe ve beyaz renkleri olan Antoryum çiçeğinin boyu 40 santimetrenin üzerine çıkabiliyor. Bu güzel ve renkli çiçekler doğrudan güneş ışığını alan yerlere konulmamalı. Çünkü, gün ışığını dolaylı olarak almalılar. Ayrıca, bulunduğu ortamın nemli ve havadar olması da gerekiyor.
Sulama işlemi toprak kontrol edildikten sonra yapılmalı. Eğer toprak nemliyse birkaç gün sonra sulanabilir. Kış mevsiminde de haftada bir defa sulama yapılması yeterlidir.
Çiçeğinizin toprak değişimini Nisan ayında yapabilirsiniz. Fakat, kökü çoğalmadıkça saksı değişimine ihtiyaç yoktur.
Çoğaltmak için de kök kısmından aldığınız gövdeyi veya dalı doğrudan toprağa ekebilirsiniz.
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