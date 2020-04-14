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Evdehayat
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 14.04.2020 - 17:41,Son Güncelleme:

Evde aloe vera bakımı nasıl yapılır?

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Evde aloe vera bakımı nasıl yapılır?
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Cilt için oldukça faydalı bir bitki olan aloe vera bitkisine evinizde kolayca bakabilirsiniz. Ancak dikkat edilmesi gereken önemli noktaları olduğunu da belirtmekte fayda var. Gelin bu detayları birlikte öğrenelim...

Evinizde çok kolay bir şekilde aloe vera yetiştirebilirsiniz. Bunun için dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan biri toprak seçimi... Aloe vera, humuslu ve organik madddeler açısından zengin topraklarda daha rahat yetişiyor. Bu yüzden toprak seçiminde bu detaya dikkat etmelisiniz.

Sağlığa faydalı bir bitki olan aloe veranızı güneş ışığı alan aydınlık bir alanda tutmalısınız. Kış mevsiminde de ılık ortamlarda tutmaya özen gösterin.

Aloe veranızı her gün sulamanıza gerek yok. Ancak sulama yapmadan önce toprağının tamamen kuru olmasına dikkat edin. Çünkü fazla sulama bitkinizin köklerini çürütebilir. Ayrıca sulama için her zaman aynı gün ve saati tercih edin.

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