Diş macununu temizlik yaparken kullanabilirsiniz

- Diş macunu ile sararmış derz aralarını kolaylıkla temizleyebilirsiniz. Bunun için diş macununu derz aralarına sürüp biraz bekleyin. Evde kullanmadığınız bir diş fırçayla fayanslarınızı ovun, pırıl pırıl olduğunu göreceksiniz.

- Diş macunu ayakkabılarınızı temizlemek için de imdadınıza yetişiyor. Özellikle beyaz spor ayakkabılarınızı temizlemek için diş macunu mükemmel çözün. Bunun için bir parça diş macununu kullanmadığınız bir diş fırçasının üzerine koyun ve bu fırçayla ayakkabıyı ovalayın.

- Gümüş dekoratif eşyalarınızı diş macunu ile silebilirsiniz. Yumuşak bir beze diş macunu sürün ve bu bezle hafifçe gümüşlerinizi silin. Nasıl parladıklarına şahit olacaksınız.

- Kararan ütü tabanınızı da yine bu yolla parlatabilirsiniz. Ütünün tabanına diş macunu sürüp lekeleri kolayca temizleyebilirsiniz.

- Diş macunu musluk, duş başlığı gibi metal eşyaların da parlamasını sağlar. Lavaboyu temizlik malzemesi ile temizledikten sonra bu eşyaları diş macunu ile pırıl pırıl yapabilirsiniz.