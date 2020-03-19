Çocuklarla birlikte okunacak kitaplar ve izlenecek filmler

Bu tatil sürecinde, imkanlar dahilinde evimizin bahçesinde zaman geçirebiliriz. Çocukların memlekete götürülmesi, köyde, yaylada, bağ evlerinde zaman geçirmesi hem virüsten korunaklı bir alan oluşturmanız açısından hem de çocukların eğlenerek güzel vakit geçirmesi açısından çok büyük katkı sağlayacaktır.

Bunlar imkanlarınız arasında yoksa bu tatil sürecini evde çocuğunuzla vakit geçirmek için bir fırsata dönüştürebilirsiniz. Örneğin uzun zamandır okumadığınız kitapları gözden geçirebilirsiniz. Bir süredir yapmayı planladığınız ve ertelediğiniz işlerinizi birlikte yapmayı teklif edebilirsiniz. Kutu oyunları, aktivite kitapları, evde etkinlik ve aktivite önerilerine göz atarak eğlenceli zamanlar geçirmeniz mümkün. Örneğin; sinema saatleri veya birlikte kek-pasta-yemek yapma ritüeli her güne koyulabilir. Bunun yanı sıra, telafisi gereken derslerde eksiği olan konularda ek çalışma yapması için de bir fırsata dönüştürülebilir bu tatil.

Fakat hepsinden önemlisi şu ki; çocuğumuzu panik yapmadan bu tatilin neden gerekli olduğunu açıklamamız… Bu süreçte size de destek olmasını ve iş birliği yaparak bu kriz durumunu birlikte atlatmanızı sağlamak konusunda desteğini beklediğinizi ona hissettirmeniz önemli.



Peki, evde çocuğunuzla nasıl vakit geçirebilirsiniz?

Kitap okuma zamanı…







Kitap önerilerim özellikle okul öncesinde sizin okuyarak destek vereceğiniz, ilkokul çağında ise kendisinin okuyabileceği harika önerilerden oluşuyor;

-National Geographic Kids Serisi (Hayvanlar, Yunuslar, Kamyonlar, Hava, Maymunlar vs)

-“Neden?” Serisi (Dünya, İnsan Vücudu, Çevre, Dinazor, Evren)

-Çıtır Çıtır Felsefe Serisi

-101 Atasözü ve 101 Yanıltmaca

-Deyim, Bil Bakalım Serisi

-Küçük Filozof Serisi

Düşünme becerisi, zeka ve dikkat geliştirmeye yönelik farklı yaş grupları ve becerileri hedefleyen yardımcı kitaplarla da evde etkinlik yapma, birlikte zaman geçirme ve eğlenerek öğrenme fırsatı yakalayabilirsiniz.

Sinema keyfi…







Birlikte sinema keyfi yapalım derseniz ailece yaş gruplarına göre önerileri şu şekilde sıralayabiliriz;

- Rimolar ve Zimolar: Kasabada Barış 3+

- Büyük Kötü Tilki ve Diğer Masallar 4+

- Kuzular Firarda 5+

- Muppets 5+

- Şaşkın İmparator 6+

- Küçük Ayak 6+

- Lego Filmi 6+

- Leylekler 7+

- Korsanlar 7+

- Taş Devri Firarda 7+

- Oyunbozan Ralph 7+

- Köydeki Panik 10+

- Köpek Adası 10+

- Hokkabaz 10+

- Walter Mitty’nin Gizli Yaşamı 11+

- Vahşiler Firarda 13+