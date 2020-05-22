Civilization 6 bugünden itibaren bedava oldu

Her hafta çeşitli oyunları ücretsiz hale getiren ve bir hafta süresince de bedava dağıtmaya devam eden Epic Games, geçen hafta da GTA V'i ücretsiz yapmış ve büyük ses getirmişti. Ancak şirket, yeni bir hamle daha yaparak oyuncuların ilgisini yeniden çekmeyi başardı; zira şirket bu hafta da Civilization 6'yı ücretsiz yaptı. Bu kampanya öncesinde oyun, Türkiye'de 219 TL'den satılıyordu.

Oyunu ücretsiz indirebilmek için acele etmeniz gerekiyor; 28 Mayıs saat 18.00'den itibaren oyun yeniden ücretli hale gelecek. Oyunu indirmek için Epic Games hesabınızın bulunması yeterli; bu hesabı da ücretsiz açabiliyorsunuz ve aylık bir ödemesi bulunmuyor.

CIVILIZATION 6



Civilization serisi uzun yıllardır oyuncuların yakından tanıdığı bir seri. Son sürüm Civilization VI, dünyanızla etkileşim kurmanın, imparatorluğunuzu daha fazla genişletmenin, kültürünüzü geliştirmenin ve zamana meydan okuyan bir uygarlık inşa etmek üzere tarihin en büyük liderleriyle mücadele etmenin yeni yollarını sunuyor.

Epic Games Store'da gelecek hafta da Borderlands: The Handome Collection ücretsiz olacak.