Çaydanlıklarınızı kimyasal maddelerle temizlemeyin!

Her gün kullandığımız çaydanlıkları çamaşır sularıyla yıkayıp parlatırsak sağlığımızı hiçe saymış oluruz. Çaydanlık temizlemede çok iyi sonuçlar veren doğal yöntemler mevcut. Bunları denemeye ne dersiniz? Aşağıdaki doğal malzemelerle çaydanlıklarınızı temizlemek artık çok kolay ve sonuçlar da harika.

Karbonat

Hamur işleri için kullandığımız kabartma tozu ile çaydanlığınızın kararan, sararan lekelerinden kurtulacaksınız. Öncelikle çaydanlığınızın içine bir paket hamur kabartma tozu dökün ve üzerine sıcak su ilave edin. Ocakta bir süre kaynatın. Suyu döktükten sonra hiç deterjan koymadığınız süngerle çaydanlığınızı iyice ovun ve durulayın, pırıl pırıl olacak.

Sirke karbonat limon üçlüsü

Aynı yöntemi sirke, karbonat ve limon tuzu ile de yapabilirsiniz. İsterseniz bu üç malzemeden de çaydanlığa bir miktar koyun ve üzerine sıcak su ilave ederek kaynatın, isterseniz de evinizde olanları ekleyin. Kaynatma işlemi bittikten sonra bir süngerle güzelce ovun ve durulayın.

Hiçbir kimyasal madde kullanılmadan yapılan bu işlemden sonra çaydanlıklarınızın içindeki o kararmanın geçtiği göreceksiniz. Kimyasal maddelerin çaydanlıklarınızın içine işlemesine izin vermeyin ve doğal yöntemleri tercih edin.