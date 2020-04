Candy Crush serisinde herkese ücretsiz sınırsız can geldi

Candy Crush Saga dahil serinin 6 oyununda sürpriz bir jest yapıldı. Dünya Sağlık Örgütü ve oyunun mimarı King anlaşmaya vararak oyunda sınırsız can sunmaya başladı. Oyuncular tekrar tekrar oynasalar da herhangi bir ücret ödemeden oyunu sınırsız oynayabiliyor. Dünya Sağlık Örgütü ile yapılan bu anlaşma çerçevesinde evinde oturanların sıkılmadan zaman geçirmesi amaçlanıyor.

Ücretsiz can verilen serideki oyunlar şöyle: Candy Crush Saga, Candy Crush Soda Saga, Candy Crush Jelly Saga, Candy Crush Friends Saga, Farm Heroes Saga, Bubble Witch 3 Saga ve Pet Rescue Saga...



Oyunda ücretsiz olarak sınırsız can kullanımı için kullanıcıların herhangi bir şey yapması da gerekmiyor; sadece oyunu yükleyip oynamaları yeterli. Ancak 5 Nisan'dan sonra her şey normale dönecek ve yeni can için beklemek ya da satın almak gerekecek.