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Evdehayat
Haber Giriş: 02.04.2020 - 07:45,Son Güncelleme:/

Candy Crush serisinde herkese ücretsiz sınırsız can geldi

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Candy Crush serisinde herkese ücretsiz sınırsız can geldi
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Dünyanın en popüler mobil oyunlarından biri olan Candy Crush, koronavirüs salgını nedeniyle evine kapananlar için bir jest yaptı ve oyunculara 5 Nisan tarihine kadar sınırsız can sunmaya karar verdi.

Candy Crush Saga dahil serinin 6 oyununda sürpriz bir jest yapıldı. Dünya Sağlık Örgütü ve oyunun mimarı King anlaşmaya vararak oyunda sınırsız can sunmaya başladı. Oyuncular tekrar tekrar oynasalar da herhangi bir ücret ödemeden oyunu sınırsız oynayabiliyor. Dünya Sağlık Örgütü ile yapılan bu anlaşma çerçevesinde evinde oturanların sıkılmadan zaman geçirmesi amaçlanıyor.

Ücretsiz can verilen serideki oyunlar şöyle: Candy Crush Saga, Candy Crush Soda Saga, Candy Crush Jelly Saga, Candy Crush Friends Saga, Farm Heroes Saga, Bubble Witch 3 Saga ve Pet Rescue Saga...

Candy Crush serisinde herkese ücretsiz sınırsız can geldi

Oyunda ücretsiz olarak sınırsız can kullanımı için kullanıcıların herhangi bir şey yapması da gerekmiyor; sadece oyunu yükleyip oynamaları yeterli. Ancak 5 Nisan'dan sonra her şey normale dönecek ve yeni can için beklemek ya da satın almak gerekecek.

Evden çalışanların hayatını kolaylaştıran uygulama: Microsoft TeamsSkype entegrasyonuyla günümüzün dijital iş platformları arasında öne çıkan Microsoft Teams, koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde günden güne kullanıcı kitlesini hızla artıran bir iş uygulaması. Ekiplerin her yerden kesintisiz, verimli ve güvenli çalışmasını hedefleyen Microsoft, özellikle teknoloji desteğinden yoksun olan çalışanlara ve sağlık sektörü uzmanlarına daha fazla yardımcı olmak için, Teams’e 3. yılında yeni özellikler de ekledi. Bu kapsamda Microsoft Türkiye Kurumsal İş, Üretkenlik ve Güvenlik Uygulamaları Satış Direktörü Ozan Öncel ile Teams’i konuştuk. (Sponsorlu içerik)
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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