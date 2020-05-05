Çamaşır yıkarken bilmeniz gereken 5 detay

Deterjan miktarını abartmayın

Daha iyi temizlenir düşüncesiyle çamaşır makinesine çok fazla deterjan koymak anlamsız. Deterjan miktarını abartıp bütçenize zarar vermeyin. Her zaman önerilen miktarda deterjan kullanamaya özen gösterin.

Ön yıkama önemli

Lekeli çamaşırlarınız varsa mutlaka ön yıkama yapmalısınız. Lekeleri ön işlemden geçirirseniz kolayca çıkacaklardır. Yağ, çamur, çimen gibi lekeler söz konusuysa öncesinde lekenin üzerine bir miktar deterjan koymayı ihmal etmeyin.

Ters çevirmeden asla…

Çamaşırları yıkamadan önce mutlaka ters çevirin. Böylece giysilerin ön yüzü makineye takılmaz ve kıyafetlerinizi normalden daha uzun süre kullanabilirsiniz.

Karbonat mucizesi

Beyaz çamaşırları yıkarken daha temiz olmaları için çamaşır makinenizin deterjan gözüne bir miktar karbonat ekleyin. Bu yöntem beyaz giysilerin grileşmesini engelleyecek, çamaşırlarınız makineden bembeyaz çıkacak.

Makine temizliği şart

Çamaşır makinelerini de arada bir temizlemek gerekiyor. Makinenin içinde biz gözümüzle görmesek de kirler bazen hapsoluyor, kireç kalıntıları birikiyor. Bu nedenle uygun yöntemlerle arada bir makinenin kendisini de temizlemek gerekiyor.