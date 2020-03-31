Çabuk uyumanıza yardımcı olacak basit ipuçları
Stresten, endişeden, haber izlemekten dolayı uykuya dalmanız zorlaştıysa bu önerilere kulak verin. Bu basit ama etkili adımlar kolayca uyumanıza yardımcı olacak.
Oda sıcaklığını düşürün
Odanız çok sıcaksa uykuya dalmakta zorlanabilirsiniz. İnce pamuklu bir pijama giyebilir, yorgan yerine daha ince bir örtü kullanabilir, evin ısıtıcılarını kapatabilirsiniz.
Kafeini sınırlayın
Uzmanlar, uyumadan en az 6 saat önce kafein tüketmekten kaçınmasınızı söylüyor. Geç saatte alınan kafein, uykuya geçişi zorlaştırıyor.
Tüm elektronikleri kapatın
Uyumadan önce bilgisayarınızı, televizyonunuzu kapatın. Telefonunuza da yatağınızdan uzak bir yere bırakın. Özellikle şu günlerde uyumadan önce kötü haberler okumamaya dikkat edin.
Yoga, meditasyon
Yoga ve meditasyon yapmak, özellikle evden çıkamadığımız şu günlerde ruhumuzu ve bedenimizi rahatlatmak için bir hayli faydalı. Yoga, meditasyon gibi aktiviteler, melatonin seviyelerini artırıyor ve beynin uykuya geçişini kolaylaştırıyor.
Bir şeyler okuyun
Kitap okumak her zaman uykuya geçiş süresini kolaylaştırır. Hemen bir kitap edinin ve okumaya başlayın. Eve geçirdiğiniz günlerde kitap okumak keyifli vakit geçirmenize de yardımcı olacaktır.
Rahatlatıcı müzikler dinleyin
Ruhunuzu ve beyninizi dinlendirecek, rahatlatıcı müzikler dinlemek derin bir uyku çekmenizi kolaylaştırır.
Ilık bir duş alın
Ilık bir duşun iyi gelmediği şey var mı? Ilık duş, kasları gevşetir, bedeni ve ruhu dinginleştirir. Eğer uykuya dalmakta zorlanıyorsanız ılık bir duş alın ve yatağınıza koşun.
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