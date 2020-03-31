Çabuk uyumanıza yardımcı olacak basit ipuçları

Oda sıcaklığını düşürün

Odanız çok sıcaksa uykuya dalmakta zorlanabilirsiniz. İnce pamuklu bir pijama giyebilir, yorgan yerine daha ince bir örtü kullanabilir, evin ısıtıcılarını kapatabilirsiniz.

Kafeini sınırlayın

Uzmanlar, uyumadan en az 6 saat önce kafein tüketmekten kaçınmasınızı söylüyor. Geç saatte alınan kafein, uykuya geçişi zorlaştırıyor.

Tüm elektronikleri kapatın

Uyumadan önce bilgisayarınızı, televizyonunuzu kapatın. Telefonunuza da yatağınızdan uzak bir yere bırakın. Özellikle şu günlerde uyumadan önce kötü haberler okumamaya dikkat edin.

Yoga, meditasyon

Yoga ve meditasyon yapmak, özellikle evden çıkamadığımız şu günlerde ruhumuzu ve bedenimizi rahatlatmak için bir hayli faydalı. Yoga, meditasyon gibi aktiviteler, melatonin seviyelerini artırıyor ve beynin uykuya geçişini kolaylaştırıyor.

Bir şeyler okuyun

Kitap okumak her zaman uykuya geçiş süresini kolaylaştırır. Hemen bir kitap edinin ve okumaya başlayın. Eve geçirdiğiniz günlerde kitap okumak keyifli vakit geçirmenize de yardımcı olacaktır.

Rahatlatıcı müzikler dinleyin

Ruhunuzu ve beyninizi dinlendirecek, rahatlatıcı müzikler dinlemek derin bir uyku çekmenizi kolaylaştırır.

Ilık bir duş alın

Ilık bir duşun iyi gelmediği şey var mı? Ilık duş, kasları gevşetir, bedeni ve ruhu dinginleştirir. Eğer uykuya dalmakta zorlanıyorsanız ılık bir duş alın ve yatağınıza koşun.