MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEvdehayat HaberleriBu uygulamalarla müzik dinlemek daha da keyifli
GeriEvdehayat Bu uygulamalarla müzik dinlemek daha da keyifli
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Evdehayat
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 12.05.2020 - 16:37,Son Güncelleme:

Bu uygulamalarla müzik dinlemek daha da keyifli

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bu uygulamalarla müzik dinlemek daha da keyifli
Abone Olgoogle-news

Karantina döneminde müzik dinleyerek güzel zaman geçirebilirsiniz. Bunun için kullanabileceğiniz müzik uygulamalarını sizin için listeledik. Bir göz atmaya ne dersiniz?

İşte müzik dinleyebileceğiniz uygulamalar;

Deezer

Çok sayıda şarkının yer aldığı Deezer ile kendi listenizi de oluşturabilirsiniz. Beğendiğiniz şarkıları, sevdikleriniz ile paylaşma imkanı da sunan uygulamada internetsiz müzik de dinleyebilirsiniz.

Spotify

Popüler müzik uygulamalarından Spotify'da en sevdiğiniz sanatçılara ve albümlere ulaşabilirsiniz. Kendinize özel çalma listesi de oluşturabilir, istediğin zaman da dinleyebilirsiniz.

SoundCloud

Müzik dinlemek için en çok tercih edilen uygulamalardan biri de SoundCloud. İnternet olmadan da sevdiğiniz içerikleri dinleme fırsatı sunan programda grup oluşturarak içeriklerinizi paylaşabilirsiniz. Ayrıca, beğendiğiniz podcast ya da şarkıları kendi sitenize de ekleyebilirsiniz.

Google Play Müzik

Google Play Müzik ile sevdiğiniz albümlere ulaşabilirsiniz. Üstelik dilediğiniz gibi müzik listeleri oluşturma ve şarkılarınızı kaydederek çevrimdışı olarak dinleme imkanı da mevcut.

Fizy

İstediğiniz sanatçıya ulaşabileceğiniz Fizy, video klip izleme imkanı da sunuyor. Şarkı sözlerini de bulabileceğiniz uygulamada farklı müzik ve şarkıları da keşfedebilirsiniz.

Huawei P40 Pro incelemesi
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle