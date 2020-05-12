Bu uygulamalarla müzik dinlemek daha da keyifli

İşte müzik dinleyebileceğiniz uygulamalar;

Deezer



Çok sayıda şarkının yer aldığı Deezer ile kendi listenizi de oluşturabilirsiniz. Beğendiğiniz şarkıları, sevdikleriniz ile paylaşma imkanı da sunan uygulamada internetsiz müzik de dinleyebilirsiniz.

Spotify

Popüler müzik uygulamalarından Spotify'da en sevdiğiniz sanatçılara ve albümlere ulaşabilirsiniz. Kendinize özel çalma listesi de oluşturabilir, istediğin zaman da dinleyebilirsiniz.

SoundCloud

Müzik dinlemek için en çok tercih edilen uygulamalardan biri de SoundCloud. İnternet olmadan da sevdiğiniz içerikleri dinleme fırsatı sunan programda grup oluşturarak içeriklerinizi paylaşabilirsiniz. Ayrıca, beğendiğiniz podcast ya da şarkıları kendi sitenize de ekleyebilirsiniz.

Google Play Müzik

Google Play Müzik ile sevdiğiniz albümlere ulaşabilirsiniz. Üstelik dilediğiniz gibi müzik listeleri oluşturma ve şarkılarınızı kaydederek çevrimdışı olarak dinleme imkanı da mevcut.

Fizy

İstediğiniz sanatçıya ulaşabileceğiniz Fizy, video klip izleme imkanı da sunuyor. Şarkı sözlerini de bulabileceğiniz uygulamada farklı müzik ve şarkıları da keşfedebilirsiniz.