Bozuk kıyma nasıl anlaşılır? İşte ipuçları…

Bozuk kıyma öncelikle renginden anlaşılır. Kıymanın bozulup bozulmadığını anlamak için rengini kontrol edin. Tazeliğini kaybeden kıyma, doğru saklanmamışsa ve havayla temas etmişse bozulur. Eğer rengi griye dönükse, bu kıymanın bozulduğuna işaret eder.

Kıymadan keskin ve ekşi bir koku geliyorsa dikkat! Kokladığınızda burnunuza kötü bir koku geliyorsa kıymayı kullanmadan mutlaka çöpe atın.

Kıymanız elde yapışkan bir his bırakıyorsa da bozulmaya başlamış anlamına gelir. Taze kıymanın rengi daha kırmızı ve parlak olur, dokunduğunuzda elinize yapışmaz.

Kıyma alırken dikkat!



Paketli kıymaları mümkünse almayın, kıymanın taze çekilmiş olmasına özen gösterin. Kıymayı birkaç kez değil, tek sefer çektirin. Üst üste çekilen kıyma bilinenin aksine iyi olmayacak, bulamaç haline dönüşecektir. Aldığınız kıymayı hemen buzdolabına kaldırın. Kullanmaya başlamadan önce ise tahta kaşıkla ayırarak biraz havalandırın. Böylece kıyma piştiğinde lastik gibi olmaz, ağızda dağılır.