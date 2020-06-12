Bavul temizliği nasıl yapılmalı?

Tatil ve seyahat sırasında bavullar kolayca kirlenebilir. Bu yüzden, tatil dönüşü temizlenmesi de ihmal edilmemeli. Fakat, bavul temizliği kumaşına ve yapısına göre farklılık gösterir. Peki, bavullar nasıl temizlenmeli, nelere dikkat edilmeli? İşinize yarayacak püf noktalarını sizin için derledik.

İşe ilk olarak bavulu tamamen boşaltarak başlayın. Daha sonra içindeki toz ve kalıntıları, elektrik süpürgesiyle temizleyin. Yıkamadan önce kullanım talimatını mutlaka okuyun. Bavulunuz elde yıkanabilecek türdeyse, ılık su ve sabun ile temizleyebilirsiniz.

Plastik veya sert kaplamalı bir bavulunuz varsa sabunlu bir bez ile silin. Daha sonra güzelce kurulayın.

Bavulunuz deriyse fazla ıslatmadan silmeye özen gösterin. Çünkü yapısına ve rengine zarar görebilir. Bu yüzden, temizlemek için özel ürünleri tercih edebilirsiniz.

Bavulunuzun tekerlek ve diğer kısımlarını da sabunlu su ile kolayca temizleyebilirsiniz. Son olarak güzelce havalanmasını sağlayın.