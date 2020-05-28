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Evdehayat
Haber Giriş: 28.05.2020 - 11:06,Son Güncelleme:

Avokadolu kakaolu puding yapalım mı?

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Avokadolu kakaolu puding yapalım mı?
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Son yılların en sağlıklı meyvesi olan avokadoyu sadece salata ve sandviçlerde kullanıyorsanız bir de tatlı halini deneyin. İşte karşınızda avokadolu kakaolu puding!

Avokadolu kakaolu puding tarifi

Malzemeler:

-1 adet olgunlaşmış avokado

-2 yemek kaşığı kakao

-3 yemek kaşığı bal

-1/4 kupa süt (Hindistan cevizi sütü, badem sütü gibi bitkisel sütler de olur)

Hazırlanışı:

Avokadoyu kabuğundan ve çekirdeklerinden ayırın, küçük parçalara keserek karıştırıcının içine koyun. Diğer malzemeleri ilave edin ve pürüzsüz, kremsi bir kıvam elde edene kadar iyice karıştırın.

Karışımı kaselere dökün ve buzdolabında en az 1 saat soğumasını bekleyin. Damak tadınıza göre taze meyveler ya da badem, fındık ile süsleyebilirsiniz.

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