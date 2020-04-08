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Lezzet
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 08.04.2020 - 11:41,Son Güncelleme:/

İstanbul'da patili canlara kapısını açan en iyi 10 mekan hangisi?

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İstanbul'da patili canlara kapısını açan en iyi 10 mekan hangisi?
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Birçoğumuz evlerimizde patili dostlarımızla birlikte yaşıyor, dışarı çıkarken onları da yanımızda götürmek istiyoruz. Buna izin vermeyen birçok restoran ve kafe olduğu gibi, kapılarını dört ayaklı canlılara açan birçok mekan da var. Sizin için bu mekanlardan en iyilerini listeledik, favorinizi aşağıda bizimle paylaşmaz mısınız? Eksik kaldığını düşündüğünüz bir mekan varsa onu da bize ilgili seçenek üzerinden iletin lütfen.

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