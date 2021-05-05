Yiğit bebeğin koruyucu melekleri

Hatay'ın Arsuz ilçesinde yaşayan Meltem (30) ve Bahadır Akkaya (30) çiftinin 2 yaşındaki çocukları Yiğit’e 5,5 aylıkken genetik bir hastalık olan Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip 1 teşhisi konuldu. Akkaya ailesi yurtdışında uygulanan gen tedavisine karar verdi. Tedavi için gerekli olan 2 milyon 250 bin dolar için bağış kampanyası başlatıldı.

MAAŞLARINI VERDİLER

9 ay önce başlatılan kampanyaya destek yağdı. Hatay’ın Defne ilçesinde bağlı Armutlu Mahallesi muhtarı Cüneyt Öfkeli (41) ile Antakya Güllübahçe muhtarı Rafet Yavrum (60) kampanyaya birer maaş bağışladı. Muhtarlık ofisine bağış kumbarası koyan Öfkeli, kendi çabalarıyla bir ayda 101 bin 130 TL topladı.

Kampanyaya iki çocuk okutan Defne Belediyesi temizlik personeli Doğan Güzel (47) de bağış yaptı. Bağış kampanyasına Defne semt pazarcılarından da destek geldi. Tezgâh sahibi Süleyman Bilgin (35) Yiğit bebek için oluşturulan kumbarayı pazarda gezdirerek bağış topladı.

Yiğit bebek için başlatılan kampanyaya minikler de kayıtsız kalmadı. 11 yaşındaki İlayda Yiğit tablet almak için biriktirdiği parayı, Ahmet (10), Ali (13) ve Mehmet (15) Akbaba kardeşler ise harçlıklarını bağışladı.

Kampanya gönüllüsü Dilara Toprak (32) çalışmalarını, “Yiğit bebeğin durumunu anlatan videolar çekip sosyal medyada paylaştım. Kapısını çaldığımız hiç kimse bizi geri çevirmedi” sözleriyle özetledi.

ÇOĞU GİTTİ AZI KALDI

Yiğit bebeğin babası Bahadır Akkaya ise son durumu şu şekilde aktardı: “Tedavi için 2 milyon 250 bin dolar lazım. Şu ana kadar 1 milyon 757 bin dolar toplandı. Herkese teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadılar. Yiğit şu anda nefes almakta güçlük çektiği için solunum cihazına bağlı.”

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