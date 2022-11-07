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Dışişleri'nden İdlip’teki saldırılara kınama

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#Dışişleri Bakanlığı#İdlib#Suriye
Dışişlerinden İdlip’teki saldırılara kınama
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2022 23:55

Dışişleri Bakanlığı, İdlib'te 9 sivilin ölümü ve 70 kişinin yaralanmasına yol açan saldırılara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "İdlip’te yerlerinden edilmiş kişilerin barındığı üç ayrı kampı hedef alan, 9 sivilin ölümü ve 70 kişinin yaralanmasına yol açan saldırıları şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İdlip’te yerlerinden edilmiş kişilerin barındığı üç ayrı kampı hedef alan, 9 sivilin ölümü ve 70 kişinin yaralanmasına yol açan saldırıları şiddetle kınıyoruz. Bu saldırılar, bölgede sükunetin korunmasına ve gerginliğin azaltılmasına yönelik çabalara zarar vermekte, insani durumun daha da kötüleşmesine yol açmaktadır. İlgili tarafları mevcut mutabakatlara riayet etmeye ve sivillere yönelik saldırılara son vermeye davet ediyoruz. Türkiye, bölgede sükunetin muhafazası, Suriye ihtilafına siyasi çözüm bulunması ve insani yardımların ihtiyaç sahiplerine kesintisiz şekilde ulaştırılması amacına yönelik çabalarını sürdürecektir." ifadelerine yer verildi.

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#Dışişleri Bakanlığı#İdlib#Suriye

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