Finans dünyasında önemli iş birliği

Bu anlaşma kapsamında Kuveyt Türk CebimPOS kullanıcıları, Param altyapısını kullanarak birçok banka ve karttan taksitli işlem yapabilecek. Param ise Kuveyt Türk’ün geniş müşteri ağından yararlanma imkânına kavuşacak.

İmza töreninde konuşan Kuveyt Türk KOBİ’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Delipoyraz, “Param altyapısını kullanarak müşterilerimize çok daha geniş bir ekosistemin içinde hizmet vereceğiz. Kuveyt Türk olarak işletmelerin yanında olmaya ve esnek çözümler sunmaya gayret ediyoruz. Bu doğrultuda başlattığımız CebimPOS hizmeti, sahada yoğun satış yapan firmalara büyük kolaylık sağlamıştı. Şimdi bir adım daha attık, bugüne kadar müşterilerimiz yalnızca Kuveyt Türk kartları üzerinden taksit yapabiliyorken bu iş birliği sayesinde tüm banka kartlarından taksit yapabilir hale gelecek. Böylece, 22 banka ve 9 kart markasını daha Kuveyt Türk müşterilerinin taksit sistemine dâhil etmiş olduk” şeklinde konuştu.

Param Kurucusu Emin Can Yılmaz ise, “Yeni dönemde bankaların üstlendiği tahsilat, ödeme, mikro kredilendirme gibi pek çok işte FinTech’ler de önemli roller üstlenecek. Dünyada bu dönüşüm başladı, ülkemizde de hızla ilerliyor. Şu an Türkiye’nin lider finansal teknoloji kuruluşu olarak, dijital bir bankadan beklenen her hizmeti verebilme vizyonuyla kurulduk. ParamPOS; ParamKart, ParamKredi ürünlerimiz ile bugün kurumsal ve bireysel müşterilerimize uçtan uca finansal hizmetler sunuyoruz. Hedefimiz 2024 yılına kadar bankalar dahil tüm finansal kuruluşlar sıralamasında ilk 10’a girebilmek. Kuveyt Türk, bu yolda bize büyük bir güç verecek” dedi.