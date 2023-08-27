ABD Kongresi’nden Türkiye raporu: Ankara bölgede önemli oyuncu

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ABD Kongresi Araştırmalar Servisi’nin son raporunda, Türkiye’nin bölgede hem jeopolitik hem de jeostratejik açıdan önemli bir “oyuncu” olduğu vurgulandı. Yunan Kathimerini gazetesine göre, raporda ABD-Türkiye ilişkilerinde “dikenlere” rağmen gelişme kaydedilen noktaların da bulunduğu belirtildi.

İLİŞKİLERDE İYİLEŞME

Gazete “Türkiye’ye destek raporu” olarak değerlendirdiği ABD Kongresi Araştırmalar Servisi’nin raporunda, bir yandan Türkiye-ABD ilişkilerindeki gerginlik noktalarının dile getirildiğini, diğer yandan ise Türkiye’nin taşıdığı öneme dikkat çekildiğini kaydetti. Raporda şu ifadeler yer aldı: “Biden yönetimi döneminde, Türkiye ile ABD arasında bazı alanlardaki gerginlik devam etti. Buna karşı, ikili ilişkilerinin gelişmesi için de bazı konularda işbirliği yapıldı. Türkiye’nin Rusya ile olan bağlarını daha da derinleştirmeyi sürdürmesi, Biden yönetimi ve bazı Kongre üyeleri için endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Buna karşı, Türkiye’nin hem Ukrayna’nın savunmasını güçlendirmesi hem de İsrail, bazı Arap ülkeleri ve Ermenistan’a yeniden yakınlaşma niyeti Türk-Amerikan ilişkilerini bir şekilde iyileştirdi.”

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TÜRKİYE’YE F-16 İTİRAZLARI

Türkiye’nin, ABD’den F-16 savaş uçağı ve modernizasyon kiti satın alma talebine ve Senato Dış İlişkiler Komisyon Başkanı Robert Menendez başta olmak üzere bu talebe çıkan itirazlara da değinilen raporda, Türk-Yunan ilişkilerindeki gerginliğin ise 6 şubat depremlerinden sonra yumuşadığı belirtildi. Raporda ayrıca, Türkiye’nin, Yunanistan’daki Dedeağaç şehrinde ABD’nin askeri varlığını güçlendirmesinden kaynaklanan tepkilerini dile getirdiği de kaydedilerek “Amerikalı yetkililer, Dedeağaç limanının Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısına genel tepkisinin bir parçası olarak, bölgedeki müttefik ve ortaklara silah sevkıyatı yapılabilmesi amacıyla kullanıldığını anlattılar” denildi.