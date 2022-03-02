Zula ne demek, ne anlama gelir? TDK'ya göre zula kelimesinin anlamı

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Zula kelimesi, oldukça fazla kullanılmakta olan kelimelerden birisi olarak bilinmektedir. Zula kelimesinin en yaygın kullanımı gizli ve saklı köşe olarak ifade edilebilir. Zula kelimesi argo bir kelime olarak bilinmektedir.

Zula Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Zula kelimesi yaygın olarak kullanılan kelimelerden birisi olarak bilinmektedir. Zula, kaçak yada yasak şeylerin saklandığı gizli bir köşeyi ifade etmek için kullanılmakta olan bir kelimedir. Zula özellikle bir şeyi saklamak için tercih edilen gizli, saklı bir köşe olarak bilinmektedir. Genel olarak kimsenin bulması istenmeyen şeylerin saklanması için konulan bir yeri ifade etmek için zula kelimesinin kullanıldığını söylemek mümkündür.

TDK'ya Göre Zula Kelimesinin Anlamı

Türk dil kurumuna göre zula kelimesinin argo bir kelime olduğunu söylemek mümkündür. Zula; kaçak ya da yasak şeylerin saklandığı gizli yer, gizli saklı köşe olarak ifade edilebilir. Aynı zamanda zula kelimesi, gizli bir yere koymak ve saklamak manalarına da gelmekte olan bir kelime olarak bilinmektedir. Zula gizli ve saklı yerleri ifade etmek için kullanılır.