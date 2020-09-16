Ziya Öğretmen’den birkaç hatırlatma

Öğrencilere kahvaltı yapmalarını ve kameraları ile mikrofonlarını kapalı tutmalarını öneren Selçuk’un diğer önerileri şöyle:

“Canlı derslerin bazı küçük kuralları var. Ben hatırlatayım istedim. Hep göz önünde olsun isterseniz de aşağıdaki linkten indirip afiş olarak basabilir ve çocukların çalışma alanına asabilirsiniz. Küçük ama önemli kurallar... :)”

Canlı derslerin bazı küçük kuralları var. Ben hatırlatayım istedim. Hep göz önünde olsun isterseniz de aşağıdaki linkten indirip afiş olarak basabilir ve çocukların çalışma alanına asabilirsiniz. Küçük ama önemli kurallar... :)https://t.co/kZPdjovehr pic.twitter.com/AIqJsoMr5L — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) September 16, 2020

CANLI SINIF ANLAŞMAMIZ

1- Kahvaltı yaptın mı?

Derse başlamadan önce mutlaka kahvaltı et ki zihnin açılsın.

2- Pijamaları çıkar

Giyinip ders için hazırlanmak enerjini yükseltir.

3- Hazır mısın?

Kalemin, silgin, defterin, kitabın ve sen derse hazır mısın?

4- Sessizlik lütfen…

Seni sakin bir çalışma alanına alalım.

5- Kamera ve mikrofon kapalı

Seni görmek ve dinlemek çok güzel ama derslerde mikrofonu ve kameranı kapalı tutmalısın. Gerektiğinde öğretmenin ikisini de açacak.

6- Sandalye ve masayla arkadaş ol!

Yattığında, uzandığında kameradan seni göremiyoruz.

7- Derse katıl, söz al, mikrofonunu aç, konuş, anlat, sor!

8- Su içer misin?

Dersler arasında su içebilirsin ama yemek yemiyoruz.

BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİSİN.

CANLI DERSİ SENİNLE CAPCANLI YAPMAK İÇİN KURALLARIMIZ BU KADAR BASİT.

ANLAŞTIK MI?