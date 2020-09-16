Ziya Öğretmen’den birkaç hatırlatma
Milli Eğitim Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabı üzerinden öğrencilere canlı dersle ilgili hatırlatmalar yaptı.
Öğrencilere kahvaltı yapmalarını ve kameraları ile mikrofonlarını kapalı tutmalarını öneren Selçuk’un diğer önerileri şöyle:
“Canlı derslerin bazı küçük kuralları var. Ben hatırlatayım istedim. Hep göz önünde olsun isterseniz de aşağıdaki linkten indirip afiş olarak basabilir ve çocukların çalışma alanına asabilirsiniz. Küçük ama önemli kurallar... :)”
Canlı derslerin bazı küçük kuralları var. Ben hatırlatayım istedim. Hep göz önünde olsun isterseniz de aşağıdaki linkten indirip afiş olarak basabilir ve çocukların çalışma alanına asabilirsiniz. Küçük ama önemli kurallar... :)https://t.co/kZPdjovehr pic.twitter.com/AIqJsoMr5L— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) September 16, 2020
CANLI SINIF ANLAŞMAMIZ
1- Kahvaltı yaptın mı?
Derse başlamadan önce mutlaka kahvaltı et ki zihnin açılsın.
2- Pijamaları çıkar
Giyinip ders için hazırlanmak enerjini yükseltir.
3- Hazır mısın?
Kalemin, silgin, defterin, kitabın ve sen derse hazır mısın?
4- Sessizlik lütfen…
Seni sakin bir çalışma alanına alalım.
5- Kamera ve mikrofon kapalı
Seni görmek ve dinlemek çok güzel ama derslerde mikrofonu ve kameranı kapalı tutmalısın. Gerektiğinde öğretmenin ikisini de açacak.
6- Sandalye ve masayla arkadaş ol!
Yattığında, uzandığında kameradan seni göremiyoruz.
7- Derse katıl, söz al, mikrofonunu aç, konuş, anlat, sor!
8- Su içer misin?
Dersler arasında su içebilirsin ama yemek yemiyoruz.
BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİSİN.
CANLI DERSİ SENİNLE CAPCANLI YAPMAK İÇİN KURALLARIMIZ BU KADAR BASİT.
ANLAŞTIK MI?
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle