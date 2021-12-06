Zirve kelimesinin eş anlamlısı nedir? Zirvenin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

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Örnek Cümleler: 1- Bugünkü zirve toplantısında dış politika ile ilgili gündem başlıkları ele alındı. 2- Ünlü forvet, kariyerinin zirvesinde futbolu bıraktığını açıkladı. Zirve kelimesinin eş anlamlısı nedir? Zirve kelimesiyle eş anlamlı olan sözcükleri örnek cümlelerle birlikte derledik.

Zirve kelimesiyle zıt anlamlı olan sözcükler şu Zirvede sıralanabilir: 1- Dip 2- Taban 3- Esfel 4- Edna 5- Kemter 6- Aşağı 7- Alt

Zirve Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

1- Şahika:

Arapça kökenli bir sözcük olan şahika, şahik kelimesinden türetilmiştir. Şahik, çıkılması, erişilmesi zor nokta anlamına gelirken şahika dağın en tepesi demektir. Şahika ismi, ülkemizde kız çocuklarına verilen isimler arasında yer alıyor. Türkiye'de yaklaşık 3 bin kişi Şahika ismini taşımaktadır.

2- Doruk:

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yüzyılda literatüre giren doruk kelimesi, şahika ve zirve sözcükleriyle eş anlamlıdır. ''Doruk noktası'' deyimi ise bir işte elde edilen büyük başarı manasına gelir.

Zirve Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

1- Dağın şahikası bulutlardan görünmüyordu.

2- Eğer gerçekten başarılı olmak istiyorsa gözünü tepeciklere değil doruklara dikmelisin.