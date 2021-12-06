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Zirve kelimesinin eş anlamlısı nedir? Zirvenin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#Eş Anlamlısı#Zirve
Zirve kelimesinin eş anlamlısı nedir Zirvenin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Dilimize Arapçadan geçen zirve kelimesi ''dirva'' sözcüğünden türetilmiştir. Dirva, üst nokta ve en yüksek mertebe anlamına gelir. Zirve ise dağların ve tepelerin en yüksek kısmı demektir. Bu kelime mecazen en yüksek derece, seviye ve mevki anlamında kullanılır. Zirve kelimesi cümle içerisinde çeşitli kelimelerle birlikte isim tamlaması olarak yer alır.

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Örnek Cümleler: 1- Bugünkü zirve toplantısında dış politika ile ilgili gündem başlıkları ele alındı. 2- Ünlü forvet, kariyerinin zirvesinde futbolu bıraktığını açıkladı. Zirve kelimesinin eş anlamlısı nedir? Zirve kelimesiyle eş anlamlı olan sözcükleri örnek cümlelerle birlikte derledik.

 Zirve kelimesiyle zıt anlamlı olan sözcükler şu Zirvede sıralanabilir: 1- Dip 2- Taban 3- Esfel 4- Edna 5- Kemter 6- Aşağı 7- Alt

 Zirve Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

 1- Şahika:

 Arapça kökenli bir sözcük olan şahika, şahik kelimesinden türetilmiştir. Şahik, çıkılması, erişilmesi zor nokta anlamına gelirken şahika dağın en tepesi demektir. Şahika ismi, ülkemizde kız çocuklarına verilen isimler arasında yer alıyor. Türkiye'de yaklaşık 3 bin kişi Şahika ismini taşımaktadır.

 2- Doruk:

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  1. yüzyılda literatüre giren doruk kelimesi, şahika ve zirve sözcükleriyle eş anlamlıdır. ''Doruk noktası'' deyimi ise bir işte elde edilen büyük başarı manasına gelir.

 Zirve Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

 1- Dağın şahikası bulutlardan görünmüyordu.

 2- Eğer gerçekten başarılı olmak istiyorsa gözünü tepeciklere değil doruklara dikmelisin.

 

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