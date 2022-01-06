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Zemin ne demek, ne anlama gelir? Zemin kelimesinin TDK sözlük anlamı

#TDK#Zemin#Zemin Ne Demek
Zemin ne demek, ne anlama gelir Zemin kelimesinin TDK sözlük anlamı

Dilimize Farsçadan geçen zemin kelimesi hem gerçek hem de mecazi anlamda kullanılır. Zemin kelimesinin sözlük anlamı yer ve tabandır. Bu sözcük dünya ve alem anlamına da gelir. Kumaşların yüzeyine de zemin denir. Bu kelimenin içinde yer aldığı tamlamalar ve birleşik isimler şunlardır: 1- Zir ü zemin: Yer altı 2- Küre - i Zemin: Dünya. Zemin ne demek, ne anlama gelir? Sizin için Zemin kelimesinin TDK sözlük anlamını örnek kelimeler ve cümlelerle derledik.

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Zemin kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Yer 2- Toprak 3- Mahal 4- Yüzey 5- Alt 6- Aşağı 7- Alan 8- Yeryüzü

 9- Mekan 10- Dünya

 Zemin Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Zemin kelimesinin ilk anlamı toprak ve yerdir. Ruy-ı zemin ise yeryüzü demektir. Bu sözcük birçok deyimde de geçer. Örneğin, zemin aramak, bir şeyin gerçekleşmesi için fırsat kollamak anlamına gelir. Yaşanılan çağın gerekliliklerini yerine getiren kişiler ise ''zemine zamana uygun'' olarak nitelendirilir.

 Zemin Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

 Türk Dil Kurumuna göre Zemin kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

 İlk Anlamı: Mahal

 İkinci Anlamı: Toprağın üst kısmı

 Üçüncü Anlamı: Dünya, yerküre

 Zemin Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

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 1- Sahanın zemini futbol oynamaya elverişli olmadığı için maç ileri bir tarihe ertelendi.

 2- Kumaşın zeminindeki motifleri çok beğendim.

 

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