Zemin ne demek, ne anlama gelir? Zemin kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Zemin kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Yer 2- Toprak 3- Mahal 4- Yüzey 5- Alt 6- Aşağı 7- Alan 8- Yeryüzü

9- Mekan 10- Dünya

Zemin Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Zemin kelimesinin ilk anlamı toprak ve yerdir. Ruy-ı zemin ise yeryüzü demektir. Bu sözcük birçok deyimde de geçer. Örneğin, zemin aramak, bir şeyin gerçekleşmesi için fırsat kollamak anlamına gelir. Yaşanılan çağın gerekliliklerini yerine getiren kişiler ise ''zemine zamana uygun'' olarak nitelendirilir.

Zemin Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre Zemin kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Mahal

İkinci Anlamı: Toprağın üst kısmı

Üçüncü Anlamı: Dünya, yerküre

Zemin Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

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1- Sahanın zemini futbol oynamaya elverişli olmadığı için maç ileri bir tarihe ertelendi.

2- Kumaşın zeminindeki motifleri çok beğendim.