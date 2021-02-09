Zeka Oyunları yarışma süreci başladı

Türkiye Zeka Vakfından (TZV) yapılan açıklamaya göre, insanların düşünme ve problem çözme becerilerini arttırmaya katkıda bulunmak amacıyla her yıl düzenlenen Türkiye Zeka Oyunları Yarışması ‘Oyun 2021’, 26'ncı senesinde salgın koşullarına uygun gerçekleştirilecek.

YARIŞMA 3 AŞAMA 5 KATEGORİDEN OLUŞUYOR

Yaş ve eğitim sınırlaması olmadan, okuma yazma ve matematikte dört işlem becerisine sahip herkesin katılabildiği yarışma, eleme, yarı final ve final sınavı olmak üzere üç aşamadan oluşuyor. ‘Minikler’, ‘Çocuklar’, ‘Gençler’, ‘Yetişkinler’ ve ‘Emektarlar’ ismiyle beş kategoriden oluşan yarışmada, sözel, sayısal, görsel ve mantık alanlarında orijinal zeka soruları yer alıyor. Yarışmanın soruları, Türkiye Zeka Vakfı Başkanı Emrehan Halıcı tarafından hazırlanıyor. ‘Oyun 2021’ için kayıtlar, 28 Mart saat 23.59'a kadar devam edecek. Eleme sınavı, 29 Mart'ta internetten yapılacak, yarı final 24 Nisan'da, final sınavı ise 29 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Yarışma, derece alanlara ödüllerinin verilmesiyle son bulacak. Yarışma sonunda her kategoride ilk beşe girenlere, TZV Başarı Madalyası verilecek. Yarı final ve final sınavına katılım hakkı kazananlara, başarı belgesi; eleme sınavına katılanlara katılım belgesi verilecek. Her kategoride ilk 10’a girenler, TZV yarışma sayfasında ilan edilecek.