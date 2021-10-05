Zatülcenp ne demek? Zatülcenp kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

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Diğer adı plöral enfüzyon olan zatülcenp, halk arasında ise daha çok satlıcan adıyla bilinir.

Zatülcenp Ne Demek?

Verem mikrobunun akciğer zarına bulaşmasıyla ortaya çıkan zatülcenp, hem ülkemizde hem de dünya genelinde en çok görülen akciğer hastalıklarından biridir. Kadınlarda görülme riski erkeklere göre üç kat fazladır.

Hastalığın tedavisinde iki farklı yöntem kullanılır:

1- İlaçla tedavi

2- Akciğer zarında biriken sıvının ameliyatla alınması

TDK'ya Göre Zatülcenp Kelimesinin Anlamı Nedir?

Zat kelimesinin yan anlamı iltihaptır. Cenp ise hem yan taraf hem de akciğer demektir. TDK'ya göre zatülcenp akciğer iltihabı manasına gelir.