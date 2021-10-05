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Zatülcenp ne demek? Zatülcenp kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

#Ne Demek#Zatülcenp#TDK
Zatülcenp ne demek Zatülcenp kelimesinin anlamı nedir TDKya göre sözlük anlamı...

Dilimize Arapçadan geçmiş olan zatülcenp sözcüğü, zat ve cenb kelimelerinin birleşmesiyle oluşturulmuştur. Cenb yan taraf anlamına gelirken zat iltihap demektir. Zatülcenp hastalığının temel nedeni akciğer zarlarının iltihaplanmasıdır. Hastalığın ilk evresinde en sık gözlemlenen belirtiler kuru öksürük, ağrı ve halsizliktir. Hastalığın ilerleyen evrelerinde, birçok hastada nefes darlığı ve sırt ağrısı gibi semptomlar da görülür. Zatülcenp ne demek? TDK'ya göre Zatülcenp kelimesinin anlamı nedir tüm detayları ile derledik.

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Diğer adı plöral enfüzyon olan zatülcenp, halk arasında ise daha çok satlıcan adıyla bilinir.

 Zatülcenp Ne Demek?

 Verem mikrobunun akciğer zarına bulaşmasıyla ortaya çıkan zatülcenp, hem ülkemizde hem de dünya genelinde en çok görülen akciğer hastalıklarından biridir. Kadınlarda görülme riski erkeklere göre üç kat fazladır.

 Hastalığın tedavisinde iki farklı yöntem kullanılır:

 1- İlaçla tedavi

 2- Akciğer zarında biriken sıvının ameliyatla alınması

 TDK'ya Göre Zatülcenp Kelimesinin Anlamı Nedir?

 Zat kelimesinin yan anlamı iltihaptır. Cenp ise hem yan taraf hem de akciğer demektir. TDK'ya göre zatülcenp akciğer iltihabı manasına gelir.

 

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