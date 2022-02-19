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Z Kuşağı ne istiyor

#Z Kuşağı#İklim Krizi#Gençler
Z Kuşağı ne istiyor

Önceki yıllarda Türkiye’deki göçmenler, Türkiye-Ermenistan ilişkileri, Avrupa Birliği-Türkiye ilişkileri gibi konular üzerine çalışmalar yapan Almanya merkezli Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) Derneği, bu kez Türkiye’de Z kuşağının bakış açısı ve beklentilerine eğildi.

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Türkiye’de 18-25 yaş grubunda olan gençlerin demografik, sosyo-ekonomik, sosyo-politik durumları; bazı değerler ve konulara verdikleri önem, bakış açıları, yorumları, değerlendirmeleriyle geleceğe yönelik beklentilerini ortaya koymayı amaçlayan araştırma toplamda 28 kentte 3 bin 243 kişiyle yapıldı.

ÖNCELİK YURTDIŞI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye’de 18-25 yaş grubunda yaklaşık 7 milyon kişi bulunduğu; bunların büyük çoğunluğunun yaşamlarında ilk kez oy kullanacaklarının anımsatıldığı çalışmada imkân olması durumunda yurtdışında yaşamak isteyen gençlerin oranı yüzde 73 olarak kayda geçti. Başka ülkelerde yaşama isteğinin motivasyonlarına bakıldığında ise yüzde 32.4’lük bir oran ile, ‘yaşam koşullarının Türkiye’den daha iyi olması’ gerekçesi öne çıktı. Z kuşağının yabancı ülke tercihinde etkili olan nedenler de; yüzde 19.5 ile insan haklarının daha gelişmiş olması, yüzde 17.6 ile daha fazla özgürlük olması ve yüzde 14.8 ile iş bulma ihtimalinin daha yüksek olması şeklinde sayıldı.

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Z Kuşağı ne istiyor

EN BÜYÜK SORUN İKLİM KRİZİ

Araştırmaya katılanlara, dünyayı yakın gelecekte bekleyen en önemli üç sorunun ne olduğu da soruldu. Katılımcılar birinci sırada yüzde 28.3’lük bir oranla “küresel ısınma ve iklim değişikliği, kuraklık”ı gündeme getirdi. Bunu yüzde 26.3’lük bir oranla “savaşlar, ülkelerarası anlaşmazlıklar ve çatışmalar” cevabı izledi. Ekonomik krizler de dünyanın önemli bir sorunu olarak üçüncü sırada (yüzde 23.1) yer aldı.

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#Z Kuşağı#İklim Krizi#Gençler

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