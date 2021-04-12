21. Yüzyılda Değişen Öğrenme Kültürü tartışılıyor

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), 2008 yılında vefat eden ve tüm mirasını Vakfa bağışlayan Nirun Şahingiray’ın adını ve anısını yaşatmak için düzenlediği Uluslararası Nirun Şahingiray Eğitim Forumu’nun bu yıl dördüncüsünü gerçekleştiriyor. 22 Mayıs’ta yapılacak forum, sivil toplum kuruluşları temsilcilerini, eğitimcileri, uzmanları ve akademisyenleri bir araya getirerek, eğitim alanındaki yenilik ve gelişmelerin tartışıldığı bir platform oluşturmayı amaçlıyor.

İlk olarak 2013 yılında düzenlenen Uluslararası Nirun Şahingiray Eğitim Forumu’nun bu yılki ana teması, “21. Yüzyılda Değişen Öğrenme Kültürü- Değişim hiç bu kadar gerçek olmamıştı” olarak belirlendi. Pandemi nedeniyle çevrimiçi etkinlik olarak yapılacak forum, TEGV Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Özinci, TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı ve protokol katılımcılarının açılış konuşmalarıyla başlayacak.

EĞİTİMİN GELECEĞİ MERCEK ALTINDA

Forum’da, Wix Education'da Öğrenme Tasarımı ve Topluluk Lideri olarak görev yapan Saskia Leggett ile yaratıcı ve anlamlı öğrenme deneyimleri tasarlayan Mariana Tamashiro “Yaratıcı Toplumlar Yetiştirmek”, dünyada veri odaklı yapay zeka teknolojisinin önde gelen çözüm sağlayıcılarından biri olan Riiid Lab’de Öğrenimde Eşitlikten Sorumlu Başkan olarak görev yapan Jim Larimore “Eğitimde Fırsat Eşitliği: Yapay Zeka Çözüm Olabilir Mi”; 20 yılı aşkın süredir eğitimci ve eğitim yöneticisi olarak görev alan, liderlik ve liderlerin geliştirilmesi konusunda eğitim veren Kayhan Karlı “Dijital Çağın Çocukları İçin Kadim Yetkinlikler”, San Francisco Bölgesi'nde sanat, bilim ve teknoloji keşiflerini yapım ve tamir yoluyla desteklemek için kaynaklar geliştiren bir yaratıcı tasarım stüdyosu olan Wonderful Idea Company'nin kurucu ortağı ve lider eğitimcisi Ryan Jenkins “Yaratıcı Öğrenme”, eğitim, uluslararası kalkınma, hayırseverlik ve teknoloji sektörlerinde bugüne kadar pek çok fayda sağlayan, dünya çapında saygın bir lider olan Vikas Pota “Pandemi Sonrası Eğitim”’ başlıklarında sunum yapacak.

İKİ PANEL DÜZENLENECEK

Uluslararası Nirun Şahingiray Eğitim Forumu kapsamında ayrıca iki panel düzenlenecek. “Öğrenme ve Teknoloji- Neredeyiz; Nerede Olmalıyız; Nelere Dikkat Etmeliyiz?” başlıklı panelde, Khan Akademi Genel Müdürü Alp Köksal moderatörlüğünde panelistler, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Şirin Karadeniz, ENKA Okulları Müdür Yardımcısı ve Teknoloji Koordinatörü Hakan Umutlu, kurumlara eğitim ve danışmanlık hizmeti veren ETZ Akademi'nin kurucusu Işıl Boy Ergül ve Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Teknolojileri Yüksek Lisans ve Doktora program koordinatörü Dr. Yavuz Samur konuya ilişkin görüşlerini paylaşacak.

“Sosyal Duygusal Öğrenme- Gereksinim, Kapsam ve Uygulamaları” konulu ikinci panel ise Boğaziçi Üniversitesi Temel Eğitim Bölümü’nden Doç. Dr. Mine Göl Güven’in moderatörlüğünde yapılacak. Panelin katılımcıları, “Değerler Eğitimi: Eğitimde Farklılık ve Katılım Hakkı” kitabı yazarlarından olan Melda Akbaş, YÖM Okulları’nın Akademik Koordinatörü Barış Sarısoy, Sosyal Pedagog Cavit Yeşildağ ve TÜSİAD Genel Sekreteri Ebru Dicle olacak.

Forumun ardından 24 – 28 Mayıs tarihleri arasında paralel oturumlarda dijtal oyun üretme, dijital sanat, çocuklar için felsefe ve daha bir çok yenilikçi içerikle 15 atölye düzenlenecek.

Uluslararası Nirun Şahingiray Eğitim Forumu hakkında detaylı bilgi ve kayıt için https://tegv.org/ns/2021/ adresi ziyaret edilebilir.